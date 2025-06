Todas las veces que Diana de Gales ha sido la invitada perfecta

Cuando decimos que la moda no es nada efímera, nos referimos a aquellos iconos de la historia que han trascendido décadas y décadas. Como Diana de Gales, la figura de de la corona británica que no conquistó a la ciudadanía internacional únicamente por su cercanía y hospitalidad, sino que desde los años 80 es toda una referencia del estilo elegante sin desvincularse de las tendencias. Podemos hablar de sus estilismos casuales o de street wear con un absoluto uso de prendas básicas de fondo de armario en su faceta más chic, pero lo cierto es que los más recordados son sus looks de invitada que a día de hoy siguen siendo una fuente de inspiración para las BBC.

Con una imagen cuidada e impecable, Lady Di revolucionó los códigos de vestimenta de la realeza británica sin renunciar a su esencia. Todos recordamos el icónico vestido de la venganza de 1994 confeccionado por la diseñadora Christina Stamblian, convirtiéndose en el clásico little black dress que desde entonces no puede faltar en ningún armario. Ya sean en galas benéficas, actos oficiales o eventos diplomáticos, la princesa de Gales ha protagonizado vestidos de invitada vibrantes, modernos y en tendencia que estaban en sintonía con el calibre de dicho acontecimiento. Tal ha sido su don por el exquisito gusto a la hora de escoger el atuendo perfecto, que guardamos todo un archivo de inspiraciones que son merecedores de comentar en este artículo.

Los 10 mejores looks de invitada de Diana de Gales

Si eres una lectora fiel de nuestra sección en Lifestyle de La Razón, sabrás que solemos escribir de Lady Di gracias a un legado de looks que todavía permanecen en nuestra memoria. Por ello, hemos recopilado los mejores 10 looks de invitada de Diana de Gales que servirán a modo de inspiración para eventos de esta temporada de verano 2025.

Con vestido rojo de encajes en Argentina

No cabe duda de que el rojo era uno de los colores favoritos de Diana de Gales. Esta vez, paseaba por Argentina cuando capturamos este momento en el que triunfó con un minivestido en rojo con encajes de Christian Lacroix. Una opción de lo más sofisticada y sutil para cualquier boda, bautizo o comunión con escote en pico y hombros descubiertos, a juego con los zapatos de tacón.

Lady Di en Argentina con vestido rojo. Gtres

Con vestido de estampado floral en Australia

Un vestido de invitada actual de carácter juvenil y llamativo. En una de sus giras por Australia de enero de 1988, impresionó con un modelo de estampado floral fruncido confeccionado en tafetán de seda, con abertura lateral, cola y escote de palabra de honor. Perfecto para convertirse en la invitada ideal en este verano.

Lady Di con vestido de estampado floral. Gtres

Con vestido de lentejuelas en Inglaterra

Para un evento de noche, todos debemos tener en el radar este vestido marino de lentejuelas de la princesa de Gales. Para un acto oficial en Inglaterra no dudó en este diseño de largo midi que nunca pasa de moda aunque sea festiva que combinó con zapatos de tacón metalizados.

Lady Di con vestido de lentejuelas en marino. Gtres

Con vestido estampado bohemio

Ahora que el estilo bohemio está en la cúspide de las tendencias de primavera-verano 2025, no podemos olvidarnos de este look de invitada. Su creador fue Bruce Oldfield, un diseño estampado con escote asimétrico y volantes, frunce en la zona de las caderas y falda asimétrica, también. Sin ninguna duda, una alternativa que podríamos llevar en estos momentos derrochando estilo.

Lady Di con vestido bohemio en azul. Gtres

Con vestido rosa coqueto en el Teatro de La Scalala

Diana de Gales deleitó en la ópera de Milán en abril de 1985 con un diseño con tirantes en un lazo de lo más coqueto. También, ahora que el rosa empolvado es toda una tendencia de este verano, es un look de invitada más que inspirador para las BBC.

Lady Di con vestido rosa en el Teatro de La Scala. Gtres

Con guiño folklore con vestido bicolor en su visita a España

Con un guiño folklore, Lady Di escogió con vestido bicolor en negro y rojo de Murray Arbeid con falda asimétrica para un baile de gala durante su visita a España en 1986. Lo más destacable y arriesgado fueron los guantes largos, uno de cada color, convirtiéndose en uno de sus atuendos más recordados.

Lady Di con vestido con guiño folklore en España. Gtres

Con vestido celeste en el Festival de Cannes de 1987

Si tenemos que hablar de los mejores looks de Diana de Gales, debemos hacer mención al precioso vestido celeste de Catherine Walker que llevó en el Festival de Cannes de 1987. Un modelo de corte relajado de escote de palabra de honor y fruncidos que va a juego con un fular, un accesorio que no puede estar más de moda en estos momentos.

Diana de Gales con vestido celeste en el Festival de Cannes de 1987. Gtres

Con vestido bicolor reciclado en Tailandia

En su viaje a Tailandia en 1988 metió en su maleta uno de los vestidos más llamativos sin miedo a combinar dos colores que le dan luz al rostro. Otra confección de Catherine Walker que lució en diversas ocasiones y que es una opción perfecta para las invitadas de verano 2025.

Lady Di con vestido bicolor en Tailandia. Gtres

Con vestido asimétrico en marino de efecto satinado

Lady Di también hacía recurso de looks monocolor, como este diseño de Gianni Versace para una cena-baile del Instituto de Investigación Victor Chang en Sydney. De hecho, hace relativamente un año, Mango lanzó un vestido inspirado en este (y se agotó en días). Básico y sutil, pero con un toque glamuroso que funciona en cualquier evento de categoría.

Diana de Gales con vestido asimétrico. Gtres

Con vestido de flores fruncido con capa cruzado en Lagos

Eso sí, uno de los vestidos de invitada de Diana de Gales mas actuales es el que lució en Lagos en 1990. Con un aire romántico de estampado floral, fruncidos, cuello cruzado y capa es todo un ejemplo de cómo convertirse en la invitada perfecta de esta temporada.

Diana de Gales con vestido de flores en Lagos. Gtres

Lady Di no solamente tenía un don especial por la moda, sino que la utilizaba como arma de comunicación. Sus vestidos de invitada protagonizaban ideas innatas, así como no tenía miedo en arriesgarse con las tendencias del momento.