5 zapatos que no serán tendencia esta primavera y otros 5 que no dejaremos de usar

Cuando llega una nueva temporada, todas las amantes de la moda tienen que hacer el temido cambio de armario, y es que, es imprescindible dejar atrás los abrigos y los jerséis de lana para darle la bienvenida a las prendas más fluidas, originales y veraniegas. Por ello, nuestras tiendas favoritas ya han lanzado sus propuestas de prendas y calzado que todas querremos llevar en nuestros looks. Por ejemplo, esta temporada volverán a llevarse los pantalones tipo wide leg de Amelia Bono, un modelo de Zara de pernera ancha ideal para las chicas más bajitas, ya que estilizan y crean el efecto óptico de piernas más largas. Ella los combina con tank top y unas maxi botas altas. Sin embargo, para la primavera, lo idea es usar unas bailarinas o unas sandalias. En este sentido y, tal y como hemos ido viendo al entrar en las distintas webs de tiendas como Zara, Mango, Pull & Bear y Massimo Dutti, nos damos cuenta de que hay calzados que eran un must en nuestro armario esta primavera 2024, muy a nuestro pesar, quedarán relegadas a otros calzados en tendencia. Los llevemos a festivales de música esta verano o para una cena con amigas, los zapatos que son tendencia esta temporada son versátiles, cómodos y, como era de esperar, siguen el estilo 'coquette'.

¿Qué calzado no será tendencia esta primavera y que, por tanto, no lo usaremos? Hablamos de las botas altas de tacón. Sí, este calzado fue un imprescindible con mini faldas la temporada pasada. Sin embargo, este año no lo serán, al igual que los mocasines negros con plataforma, los cuales serán cambiados por otro calzado mucho más femenino y delicado. Los stilettos, las zapatillas más casuales en tonalidades llamativas y las clásicas cangrejeras tampoco serán un imprescindible en nuestro armario y looks diarios. Con todo ello, ¿qué calzado sí o sí debemos de comprarnos para ir a la moda? Sin lugar a dudas: las bailarinas. Las bailarinas 'mesh' están arrasando entre las chicas portuguesas, por lo que, si todavía no te has hecho con una, aún estás a tiempo. Las bailarinas plateadas y doradas las llevaremos con vaqueros desgastados, al igual que los mocasines, como María Fernández-Rubíes, quien combinó sus mocasines negros con unos pantalones de estampado de leopardo. Por último, pero no por ello menos importante, las Mary Jane seguirán siendo el calzado estrella para ocasiones más especiales, sobre todo la llevaremos con faldas midi satinadas y pantalones de pinza para looks de oficina. Sin más que añadir, te presentamos todos los zapatos que no serán tendencias y sus alternativas que sí son moda esta primavera.

Calzado que no usaremos esta primavera.

Botas altas de tacón, de Pull & Bear (45,99 euros)

Botas altas tacón Pull & Bear

Blucher cordones desgastados, de Pull & Bear (29,99 euros)

Blucher cordones desgastados Pull & Bear

Bambas retro, de Pull & Bear (19,99 euros)

Bambas retro Pull & Bear

Cangrejera planas, de Zara (29,95 euros)

Cangrejera planas Zara

Zapato tacón ancho piel, de Zara (45,95 euros)

Zapato tacón ancho piel Zara

5 zapatos que sí son tendencia.

Bailarina hebilla, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Bailarina hebilla Massimo Dutti

Bailarina rejilla tira empeine, de Massimo Dutti (69,95 euros)

Bailarina rejilla Massimo Dutti

Bailarina tacón pulseras, de Massimo Dutti (29,95 euros)

Bailarina tacón Zara

Mocasín piel cadena (39,95 euros)

Mocasín piel cadena Zara

Bailarina metalizada tiras, de Zara (29,95 euros)

Bailarina metalizada Zaara

Estos son algunos de los calzados que serán tendencia esta primavera, uno total de 5 bailarinas que sí se convertirán en un imprescindible en nuestro armario y otros 5 calzados que, aunque los hemos usado a lo largo de estos últimos años, los dejaremos a un lado estos meses.