8 zapatos de tacón cómodo para llevar a las procesiones de Semana Santa con falda midi o pantalón

¿Aún no tienes el look perfecto para llevar esta Semana Santa? No te preocupes, nuestras influencers favoritas a lo largo de estas últimas semanas nos han dejado sus propuestas de looks adecuados a cada situación. Influencers como Rocío Osorno y su vestido blanco al más puro estilo Chanel en tejido de tweed, la influencer 50+ más icónica de nuestro país Pilar de Arce nos proponía un conjunto de pantalón, chaqueta y chaleco en verde satinado, un conjunto que Pilar de Arce conjuntaba con unos stilettos de tacón sensato o la misma Isabel Díaz Ayuso y su conjunto blanco ideal para una tarde de procesiones en Andalucía. Si nos paramos a pensar, las prendas más adecuadas para la Semana Santa son las faldas midi de satén, ya que, además de estilizar la figura, hace que el look se vea mucho más elegante y sofisticado, y es que, conjuntado con una camisa más especial, conseguiremos un look apto para esta ocasión. Igual ocurre con los pantalones de pinza, que son perfectos si lo que queremos es estar cómoda sin perder el estilo. En cuanto al calzado, siempre optamos por calzado con tacón, por lo que te proponemos 8 zapatos con tacón sensato y cómodos ideales para esta Semana Santa.

Qué zapatos son los más adecuados de cara a la Semana Santa, te preguntarás. Seguramente pases largas horas de pie, ya sea viendo la procesión como disfrutando del buen tiempo en cualquier terraza con amigos y familia, por lo que te recomendamos que te hagas con unos stilettos de tacón medio, así como con unas Mary Jane o, si el tiempo lo permite, unas sandalias de tacón. Lo ideal es que el tacón sea adecuado a tus circunstancias y que lo amoldes días antes para no sufrir, ya que a veces tienden a dolernos los pies si estamos mucho tiempo de pie y andando. Algo muy importante es llevar tiritas y cuidarnos la piel con crema previo a usar los zapatos. Sin embargo, estamos seguras de que con estos zapatos de tacón cómodo no sufrirás y podrás lucir tu look perfecto esta Semana Santa.

Merceditas doble tira, de Pull & Bear (29,99 euros)

Zapato destalonado acharolado pulsera, de Zara (29,95 euros)

Zapato tacón metalizado, de Zara (29,95 euros)

Zapato tacón acharolado, de Zara (29,95 euros)

Zapato destalonado con tacón forrado, de Sfera (25,99 euros)

Sandalias tira efecto serpiente, de Mango (35,99 euros)

Zapato tacón denim, de Mango (35,99 euros)

Zapato Kitten destalonados, de Stradivarius (27,99 euros)

Hazte con unos zapatos de tacón bajo como estos para ir cómoda, elegante y sencilla esta Semana Santa y combínalo con una falda midi o pantalón, ya que este tipo de calzado admite un sinfín de looks.