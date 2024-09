7 cazadoras de ante de Zara, Mango y Massimo Dutti que necesitas en tu armario este otoño

Nunca ha sido tan cierto la frase hecha de "coge boli y libreta para apuntar" que en estos mismos momentos. Una de las tendencias de otoño-invierno 2024/2025 más virales son las prendas de abrigo, como las rebecas de punto o las americanas de padre. A todo esto, se suman las cazadoras de ante, que ya empezaron a resonar entre los armarios de las celebridades en agosto. Si nos trasladamos al 2016, todas las editoras de moda estarán de acuerdo con nosotras con que fue uno de los ítems de vestir más socorridos, y ahora está volviendo para ser la estrella de nuestro vestidor para la época de entretiempo. Además de ser atemporal, versátil y ponible con todo tipo de estilismos; también brinda una estética próxima al lujo según por el modelo que te decantes. Nada más ha hecho falta analizar los looksde invitada a la Semana de la Moda de París para confirmar que es uno de los imprescindibles que tendremos entre nuestras compras de octubre. Incluso, lo podrás compartir con tu novio, puesto que todo indica que las cazadoras de ante masculinas serán las más llevadas. No solamente la capital francesa nos está mandando indirectas de esta tendencia, sino también las celebridades, ya que se están haciendo con el diseño más viral de Massimo Dutti por un precio de 249€. Se trata de un modelo con estructura, así como con grandes solapas, de efecto ante en marrón chocolate. Eso sí, las demás marcas españolas low cost ya están empezando a lanzar todos los modelos que también prometen ser best sellers.

No cabe duda de que en Zara encontraremos los modelos más asequibles a la par que casuales (y también originales) a un precio económico. Desde la clásica cazadora de ante con cuello subido (muy al estilo Bella Hadid) hasta la perfecta para tus looks de oficina sin cuello, en color nude y cinturón delgado para ceñir a la cintura. O, si eres más del team colores pasteles (otras de las tendencias que veremos en otoño), también encontrarás al estilo más coqueto y con botones metalizados. Eso sí, las chicas que adoran el estilo cowboy que tanto estamos viendo en estos momentos, se irán directas a Mango a por la cazadora de ante de tachuelas que las influencers se están comprando por 300€. Además de encontrar el modelo viral de Massimo Dutti, también tendrás otras alternativas de calidad tanto en negro como en beige.

Cazadora de ante con cuello subido, de Zara (40 euros)

Cazadora de ante con cuello subido. Zara

Cazadora de ante con cinturón y sin cuello, de Zara (30 euros)

Cazadora de ante con cinturón y sin cuello. Zara

Cazadora de ante corta, de Zara (30 euros)

Cazadora de ante corta. Zara

Cazadora de ante con tachuelas, de Mango (300 euros)

Cazadora de ante con tachuelas. Mango

Cazadora de ante con frunces, de Massimo Dutti (249 euros)

Cazadora de ante con frunces. Massimo Dutti

Cazadora de ante con bolsillos, de Massimo Dutti (249 euros)

Cazadora de ante con bolsillos. Massimo Dutti

Cazadora de ante al estilo bomber, de Massimo Dutti (299 euros)

Cazadora de ante tipo bomber. Massimo Dutti

Lascazadoras de ante están en el punto de mira, por lo que todo indica de que será la prenda de abrigo más socorrida durante la temporada de otoño-invierno 2024/2025.