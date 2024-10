Así es el minivestido lencero de María Pombo en su 30 aniversario del que nunca se ha hablado

María Pombo acaba de aterrizar en la capital de su viaje de República Dominicana por la celebración de su 30 cumpleaños de la manera más inesperada posible. A lo largo de estos últimos días, no solamente ha compartido con nosotros la emoción y diversión de esta escapada a través de las redes sociales, sino que también todos los looks que ha metido en su maleta. Cada vez que la influencer madrileña ha mostrado un atuendo en tendencia, hemos hecho mención de cada uno de ellos para cazar a tiempo todos los imprescindibles que utilizaremos en la temporada que viene. Hablamos del bikini de Lia Swimwear que más ha utilizado durante este verano o el vestido con transparencias perfecto tanto para bajar a la playa como ir a un chiringuito. A todo ello, tenemos cero dudas de que el modelito que más ha impresionado en toda su estancia en este paraíso ha sido el segundo vestido de novia de su boda con Pablo Castellano en 2019, dándole una segunda vida (pero, esta vez sin camisa anudada). Ahora bien, hasta ahora María Pombo no nos había contado todo. En su última publicación de Instagram ha compartido una serie de fotografías a modo de recuerdo, en las que observamos momentos enternecedores a la par que divertidos con una pequeña sorpresa.

Si pensabas que María Pombo ya nos había descubierto todos los estilismos que se ha llevado a su viaje a República Dominicana, estabas muy equivocado. Entre dichas imágenes, hemos descubierto un nuevo minivestido blanco del que no se ha hablado hasta estos momentos. Y, por supuesto, no ha pasado desapercibido ante nuestros ojos, puesto que será el más solicitado en la siguiente temporada. O, incluso, un modelo innovador para las futuras novias modernas. Se trata de un vestido de corte mini en blanco de silueta ajustada, al estilo lencero y encorsetado con encajes y un pequeño vuelo asimétrico en la terminación del diseño. No nos extraña que María Pombo no haya dudado de llevarse este diseño, puesto que es afín a las prendas que más abundan en su fondo de armario, así que es el todoterreno para utilizarlo para una multitud de ocasiones.

María Pombo. @mariapombo

Estos son todos los detalles del minivestido blanco que María Pombo no nos había mostrado hasta ahora en su 30 cumpleaños en República Dominica. Sin ninguna duda, será el favorito de las editoras de moda durante la siguiente temporada o el modelo definitivo de las novias más modernas.