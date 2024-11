El look de Nuria Roca en 'El Hormiguero' es el que las mujeres +50 le van a querer copiar para la cena de empresa de Navidad

Estamos a punto de entrar en la deseada temporada de ir de compras y estrenar modelitos cada fin de semana. Porque los meses de noviembre y diciembre son los favoritos de las expertas en moda (y de muchas amantes de las tendencias) porque están llenos de eventos y cocktails con dresscode. Sin embargo, la cena de empresa es el acontecimiento más importante de nuestra faceta laboral. Y Nuria Roca se ha marcado esta noche en 'El Hormiguero' un estilismos sencillo y con básicos de esos que las mujeres +50 le van a querer copiar en las próximas semanas para su cena de empresa de Navidad. Sabemos que ya estarás pensando en tus looks de Navidad, Nochebuena y Nochevieja, pero la cena con tus compañeros del trabajo es la detonante para que seas la más moderna y cool de la empresa.

Porque Nuria Roca ha vuelto a dar el toque de color a su outfit con un jersey rojo y un collar de perlas con corazón rojo, muy en tendencia y perfecto para la época navideña. Desde el estilismo perfecto para lucir un vestido con transparencias y bordados hasta el de corte maxi rojo (que está muy de moda ahora mismo), pasando por el clásico minivestido negro que siempre funciona. No obstante, si no eres de arriesgar y te gusta ir a lo seguro, vístete con un conjunto de dos piezas, pero dale un toque distintivo con un efecto satinado o de terciopelo, dos tejidos muy acordes con la temporada. Pero este look de básicos de Nuria Roca no puede ser más ideal para las mujeres +50 en sus comidas o cenas de Navidad.

El look perfecto para las mujeres +50 en Navidad

Un jersey rojo que Nuria Roca ha combinado con una falda negra de punto, cinturón a tono y unos botines de tacón cómodo. Siguiendo con este estilismo, también irás adecuada con un súper cómodo total look con pedrerías, acorde con una estética sofisticada. O, también con una americana de tweed y unos pantalones de pinza para ir guapa y profesional. Y una opción que nos han dejado las influencers y que a nosotros nos encanta es la del momento lentejuelas.

Pero si eres de las que le gustan los looks más básicos con prendas calentitas y sin brillos, que mejor que copiar a la presentadora valenciana.