8 vestidos que no marcan nada de barriga para las mujeres 50+

Que levanten la mano las mujeres que prefieren el verano simplemente por su fondo de armario (y quien no lo haga, miente). Tras una larga experiencia, tenemos claro que unas de las prendas que más nos cautivan son los vestidos en todas sus fórmulas: de cualquier corte, color o escote. Eso sí, dado a las altas temperaturas y el calor insoportable que estamos teniendo en los últimos días, cada vez estamos apostando por las prendas fluidas y ligeras, así como fresquitas por diversos motivos. El primero de todo se basa en porque, al no ajustarse al cuerpo, evitamos el peligro de cada verano: sudar a goterones y que, encima, se note. La segunda razón, pero no menos importante, es porque no se nos marca nada la barriga, pero podemos mantener el efecto tipazo. De esta manera, seguimos teniendo buen gusto con un repertorio de vestidos fresquitos que nos permiten despreocuparnos por si pasamos más calor de la cuenta o si no nos disimula la barriga. En lo que llevamos de verano, las mujeres 50+ han demostrado que este tipo de vestidos están siendo la solución definitiva para todos los días. E incluso, para los looksde invitada para bodas, bautizos o comuniones. Por lo que, no nos queda más remedio que seguir sus indicaciones y fichar todos aquellos vestidos fluidos que disimulan barriga para convertirse en la mejor vestida tanto por cualquier paseo como en un acontecimiento.

Cada semana estamos atentas a las novedades de las marcas españolaslow cost que nos permiten conformar un fondo de armario de verano completo, así como en tendencia. Es por ello que, si vas en busca del vestido perfecto de estos meses, deberás tener en cuenta una serie de detalles. Por un lado, la silueta debe ser recta, así como un poco oversize para que no se marque al cuerpo, de tal manera que podamos evitar que se note la barriga. Por otro lado, el tejido también es un punto relevante a tener en cuenta, puesto que si es ajustado (como, por ejemplo, el stretch o el canalé), deberemos evitarlo por las mismas razones comentadas anteriormente. Tanto Zara como Massimo Dutti o Sfera (entre otras opciones) cuentan con un sinfín de vestidos ligerosque no marcan nada la barriga, tanto de nueva temporada como derebajas. Así como de todos los colores y estampados posibles.

Vestido cuello halter de flecos, de Zara (50 euros)

Vestido cuello halter de flecos. Zara

Vestido lencero, de Zara (40 euros)

Vestido lencero. Zara

Vestido oversize con cordones ajustables, de H&M (40 euros)

Vestido oversize con cordones ajustables. H&M

Vestido mini de hombros descubiertos, de H&M (30 euros)

Vestido mini de hombros descubiertos. H&M

Vestido básico de estampado neutro, de Massimo Dutti (129 euros)

Vestido básico de estampado neutro. Massimo Dutti

Vestido midi plisado, de Massimo Dutti (90 euros)

Vestido midi plisado. Massimo Dutti

Vestido de estampado floral, de Maje (rebajado a 148 euros)

Vestido de estampado floral. Maje

Vestido de colores vitamina, de Sfera (rebajado a 20 euros)

Vestido de colores vitamina. Sfera

