Las mujeres 50+ copiarán el look de invitada que Carolina de Mónaco ha cogido prestado del armario de Carlota Casiraghi

Carolina de Mónaco se ha pasado el juego con ellookde invitada que las mujeres 50+ van a copiar. Este fin de semana ha tenido lugar el campeonato de hípica Longines Global Champions Tour 2024 y, como es de costumbre, la familia real de Mónaco no se ha perdido el evento más esperado del año. Ha asistido la princesa de Mónaco junto con su hija Alejandra de Hannover, haciéndose eco de la ausencia de Carlota Casiraghi en esta edición. No obstante, aunque la tercera hija faltara al campeonato de hípica, su estilo ha estado presente de una manera u otra y todo tiene que ver con el estilismo de Carolina de Mónaco, por lo que es necesario hablar de él. La royal ha escogido un conjunto de lo más coqueto que podría estar sobre una pasarela de Chanel en la Semana de la Moda. Se trata de una blusa con cuello babydoll y detalle de cordón que protagoniza unas finas lentejuelas rojas que simulan un estampado de flores. Lo ha combinado con su pantalón de vestir de tweed en blanco con el toque del reguero de cristales en la zona lateral de ambas piernas. Carolina de Mónaco no ha podido estar más acertada con este look de invitada perfecto para las mujeres de 50 años para convertirse en la mejor vestida en un evento (de día o de noche) o un bautizo o una comunión. La princesa de Mónaco lo ha elevado con unos preciosos pendientes en aro acabado en plata (que no se suelen ver en este tipo de acontecimientos), así como ha presumido de corte de pelo clavicut. Analizado todo el estilismo de Carolina de Mónaco, podemos confirmar en su totalidad que se trata de una propuesta que también llevaría su hija Carlota Casiraghi.

Cada vez tenemos más claro que el buen estilo se hereda. Es por ello que tanto madre como hija han derrochado estilo en el campeonato de hípica Longines Global Champions Tour 2024. En el caso de su hija menor, Alejandra de Hannover, ha escogido un vestido maxi en azul marino de manga abullonada con un estampado de palmeras muy original y personal. Lo ha combinado con sandalias de tacón bajo, así como ha optado por joyas minimalistas con una gargantilla de cadena y anillos sencillos. Por lo que, si la princesa de Mónaco ha brillado por un estilo más sofisticado a la par que coqueto, Alejandra de Hannover, ha lucido un atuendo acorde con su edad con una estética juvenil y divertida. Asimismo, nos recuerda a los looks que tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía han llevado en varios actos oficiales, como los Premios Princesa de Asturias.

Carolina de Mónaco. Gtres

Carolina de Mónaco no pierde el estilo en los actos oficiales, como en el campeonato de hípica Longines Global Champions Tour 2024, donde ha demostrado que se puede dar un toque más desenfadado al estilismo con prendas sofisticadas y modernas.