9 regalos por menos de 100 euros con los que sorprender a tu madre (y a tu abuela)

Puede que ya tengas preparado todos los regalos para tus familiares y seres queridos de cara a Papá Noel y los Reyes Mangos. Sin embargo, si todavía no te has hecho con ellos porque has estado más pendiente de conseguir todos tus looks de cara a Navidad y Nochevieja: los vestidos de brillos, las faldas satinadas y los jerséis navideños más icónicos para pasar un rato agradable con tu familia, a lo largo de estas semanas te hemos hecho una selección de regalos que hacerle a tus personas más queridas. Por ejemplo, estos son los 10 regalos para tu novio que sabemos que sí o sí le gustará, pues son regalos atemporales y muy útiles como una gafas de sol, unos altavoces inalámbricos, el libro más leído del año o un perfume. Los perfumes siempre son un regalo muy socorrido porque nos salvan de más de una ocasión. Sin embargo, puede ser algo complicado ya que es un olor tan personal que debemos escoger exactamente aquel que nos recuerda a la persona en cuestión. Más allá de este tipo de regalos, nuestras madres y abuelas siempre son un pilar fundamental en nuestras vidas, por lo que debemos escoger un buen regalo con el que sorprenderlas en estas fechas tan especiales (aunque no hay que esperar que sea un momento concreto para hacerles un regalo). Hemos escogido un total de 9 regalos por menos de 100 euros para hacerles a tu madre y abuela.

¿Aún no sabes qué regalarle a tu madre o abuela? Sencillo, la clave está en pensar en lo que necesita en su día a día o aquellas prendas o accesorios que siempre quisieron pero, por su precio un tanto más elevado, nunca acabaron por comprarlas. Si son amantes de las joyas, una pulsera más especial o unos pendientes de perlas son la opción más indicada, ya que cada vez que los usen pensarán en ti, al igual que una vela. Sí, una vela tiene un gran sentido y es que, al igual que un perfume, su olor impregnará toda la casa, dejando un ambiente muy acogedor. Sin embargo, si tu madre y tu abuela son una gran amante de la moda, un jersey de lana de cashmere es la clave. Un buen abrigo, un bolso todoterreno o un maxi bolso para viajes. Sin más, te enseñamos algunas ideas que puedes coger para regalar a tu madre y a tu abuela, aunque no olvides que estar con ellas en estos día (y siempre) es el mejor regalo.

Solo Ella, de Loewe (89,00 euros)

Bolso con asa superior S, de Longchamp (100 euros)

Brazalete succulenta bañada en oro 18k, de Apodemia (79.00 euros)

Pendientes Ágora dorados con perla barroca, de Majorica (79,00 euros)

Abrigo oversize soft, de Zara (59,95 euros)

Bolso piel viaje, de Zara Home (99,99 euros)

Jersey punto cashmere ochos, de Zara (89,95 euros)

Vela By Vincent Van Duysen, de Zara Home (89,99 euros)

Libro Retrato de Casada, de Maggie O'Farrell (22,75 euros)

Estas son algunas ideas de regalo que le puedes hacer a tu abuela y a tu madre para triunfar esta Navidad.