10 ideas de regalos para los novios más fashion esta Navidad

A las puertas de Navidad y Reyes Magos, es momento de ir buscando los regalos más especiales y significativos para tus amigos, familiares o a persona tan querida. Quizá hayas aprovechado el Black Friday para hacerte con estos regalos con algo de descuento y ya los tengas escondidos en algún lugar de tu casa, pero, si no es así, hemos hecho una pequeña lista de 10 regalos que probablemente pueda gustarle a tu novio, tenga el gusto que tenga, pues son productos básicos que seguramente necesite, como por ejemplo unas zapatillas New Balance, un buen libro o un cinturón de piel. Encontrar el regalo perfecto para tu novio puede convertirse en una auténtica pesadilla, pues a veces no damos con el regalo ideal o no contamos con el tiempo necesario para comprarlo, ya que son fechas en los que tenemos muchos compromisos, por lo que nuestras tiendas favoritas nos facilitan la vida y nos proponen las últimas tendencias de moda, belleza para ellos.

¿Cómo escoger el mejor regalo para tu novio? Aunque parezca una ardua tarea, es de lo más sencillo. Piensa en su día a día, qué le obsesiona, qué actividades hace cuando tiene tiempo libre o cuál es esa prenda de moda que le encantaría tener en su armario. ¿Amante de la gastronomía? Cualquier vino, una escapada a una bodega o una reserva en un restaurante especial le encantará. ¿Le gusta la música? Unos altavoces inalámbricos, una entrada al concierto de su cantante favorito o un tocadiscos será la opción predilecta. ¿Va al gimnasio diariamente al salir del trabajo? Unas zapatillas será lo más adecuado. ¿Necesita unos días de descanso? Te proponemos los mejores hoteles donde descansar y disfrutar de actividades al aire libre. ¿Sigue la moda y le apasiona esta industria? En tiendas podrás encontrar las últimas tendencias de moda de hombre, aunque también encontrarás aquellas más básicas, atemporales y sencillas. Sin más, te enseñamos un total de 10 ideas regalos más fashion y necesarios que tu novio querrá esta Navidad.

Altavoz inalámbrico, de JBL (139 euros)

Altavoz inalámbrico JBL

gafas sol, de Persol (100,00 euros)

Gafa de sol Persol

Zapatillas 327 unisex, de New Balacne (90,95 euros)

Zapatillas 327 New Balance

Cualquier verano es un final, de Ray Loriga (18,90 euros)

Libro La Casa del libro

Perfume Polo, de Ralph Lauren (82 euros)

Perfume Polo Ralph Lauren

Camisa rayas, de Massimo Dutti (39,95 euros)

Camisa rayas Massimo Dutti

Reloj hombre con esfera azul, de Festina ( 79,00 euros)

Reloj hombre Festina

Tocadiscos, de Berklee (87,99 euros)

Tocadiscos Berklee

Cinturón de piel, de Hugo Boss (50 euros)

Cinturón de piel Hugo Boss

Mochila bolsillo central, de Scalpers (89,90 euros)

Mochila bolsillo Scalpers

Sé la novia perfecta y hazle un regalo muy especial con estos que te mostramos.