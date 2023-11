El abrigo de pelo de Bárbara Rey es el que no se quitarán nuestras madres en todo el invierno

Los abrigos de pelo nunca se habían puesto tanto de moda como ahora y Bárbara Rey lo sabe a la perfección. Y es que está claro que es una de las prendas en las que debemos invertir en este inverno para estar monas y calentitas. De la misma manera que María Pombo y Amelia Bono se han hecho con el abrigo de borreguito de la temporada, Bárbara Rey no ha perdido el tiempo y se ha hecho con el abrigo de pelo que nuestras madres no se van a quitar. Porque con él te puedes sentir arropada, moderna y con un pequeño toque de lujo. Bien es cierto que la actriz ha sido todo un icono de la moda en los años 80 y 90 y muchas mujeres se han inspirado en ella para sus estilismos. No obstante, a día de hoy sigue siendo toda una referente y esta vez no ha pasado desapercibida con este abrigo de pelo negro que combina con todo tipo de looks. Porque hemos visto desde aquellos más pomposos en color beige hasta los más básicos de corte midi, pasando por el clásico de largo maxi con solapas. Pero, el modelo que más se está llevando en el streetwear es el que ha lucido Bárbara Rey para despedirse de su hermano Salvador Rey.

La vedete ha optado por lucirlo con un total look en negro, una propuesta de lo más acertada (y que nunca falla) para lucir una estética elegante y minimalista. Asimismo, si analizamos el outfit, podemos observar que ha combinado el abrigo de pelo con una camiseta de cuello redondo, unos vaqueros pitillo y unas zapatillas deportivas con plataforma. Indiscutiblemente, se trata de una fórmula estilística básica y sencilla a la que todos recurrimos en nuestro día a día para ir a trabajar o de compras. Y más durante estas semanas de bajas temperaturas que están sufriendo las expertas en moda por no saber cómo vestirse sin pasar frío. Sin embargo, gracias a Bárbara Rey, hemos encontrado la manera de solucionar este problema de forma rápida y eficaz.

Bárbara Rey con un abrigo de pelo. Gtres

Nuestras madres ya nos están diciendo de ir al centro comercial para encontrar un abrigo de pelo exactamente igual que el de Bárbara Rey. Indiscutiblemente, es la pieza esencial en un armario cápsula porque combina tanto con tus estilismos más casuales como con los más glamurosos.