Bárbara Rey se rompe al hablar de su hijo en el tanatorio tras la muerte de su hermano

Bárbara Rey está que no levanta cabeza y es que en cuestión de horas ha recibido dos varapalos inesperados que le han sumido en la más profunda tristeza. El primer golpe a su estabilidad llegó de la mano de su hijo, Ángel Cristo, que se sentará en el recién estrenado ‘De Viernes’ para señalarla como culpable de todos sus males, además de contar los entresijos de su relación con el Rey Juan Carlos y cómo se gestó un supuesto chantaje para sacarle dinero. Pero a la espera de ver a su hijo llevando a cabo esta traición, ha perdido a su hermano Salvador, como así ha anunciado por sorpresa Sofía Cristo en directo en ‘Espejo Público’: “Me acaba de llamar mi madre que ha fallecido mi tío. Llevaba muchos años mal (…) No tenía una relación muy estrecha, pero mi madre ha pasado toda su infancia con él. Es su hermano”, decía sin poder reprimir las lágrimas.

Bárbara Rey hablando en el tanatorio de su hermano Salvador Telecinco

Ahora, la veterana actriz se ha trasladado hasta su localidad natal Totana, Murcia, para despedirse de su hermano y hacer piña con su familia en tan duras circunstancias. Ha llegado al tanatorio en torno a las 19 horas de la tarde, rota de dolor, de riguroso negro, con los ojos protegidos tras unas gafas de sol que no lograban disimular el sufrimiento que está padeciendo. Aun así, se paró ante las cámaras de ‘TardeAR’ y ofreció unas palabras a la entrada del edificio donde aguardaban familiares y amigos de su hermano Salvador.

Lo primero que ha hecho Bárbara Rey nada más llegar al tanatorio es recordar la figura de su hermano. Ahí todavía se mostraba entera: “Era muy buena gente. Ha estado muy enfermo en muchas ocasiones, pero era muy buena persona”. También quiso excusar la ausencia de su hija, Sofía Cristo, que no ha podido estar a su lado en tan duras circunstancias porque tenía compromisos profesionales, pero al menos “está mi hermana, que no sé si estará ahora ahí dentro, que he llegado yo ahora”. Pero la actriz se ha roto cuando se le ha hecho la pregunta obligatoria sobre su hijo y la decisión de culparla de todos sus males en una entrevista entendida por muchos como una traición a su madre.

Ángel Cristo 'De Viernes'

Sin poder contener las lágrimas, descompuesta por el dolor que le provoca el extraño movimiento realizado por Ángel Cristo tras tantos años de silencio, no ha podido contener la emoción: “Yo no voy a hablar de mi hijo absolutamente para nada. Solo te voy a decir que hoy es un día durísimo para mí, se ha ido mi hermano y con su marcha es como si en el fondo me estuviera protegiendo. Hay cosas que ocurre que uno no sabe explicar muy bien, pero sabe que yo no tenía que estar sola y gracias a él estoy con mi hermana, estoy con mi familia y con mis amigas, con mis primas, en mi tierra... No estoy sola y estoy con él. Y él se ha ido para que yo no estuviera sola”, reconoce Bárbara Rey, que cree que su hermano le apoyará ahora que necesita más que nunca no sentirse desprotegida ante un ataque que no llega a asimilar.