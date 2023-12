Aitana apuesta por el rojo durante su viaje a Argentina con un vestido que todas las amantes de la moda llevaremos en verano

Aitana está de gira por Latinoamérica tras su exitoso 'sold out' para su próximo concierto en el Santiago Bernabéu de diciembre de 2024, convirtiéndose así en la primera artista española mujer en actuar en ese espacio. La joven está disfrutando de unos días en Argentina, donde está haciendo promoción de su gira y su disco, 'Alpha'. Si bien hace unos días aparecía en Chile, Aitana conquistaba y enamoraba, aún más si cabe, a todas sus fans con un conjunto gris de corsé y pantalones que Aitana lucía para su primera aparición en la ciudad, tras su llegada en el aeropuerto de chandal gris, un look muy icónico que reconocemos todas las amantes de Operación Triunfo por la cantante Chenoa, actual presentadora del programa más visto de la televisión. Aitana luce espectacular cada vez que hace una aparición en televisión, redes o radio, y es que, una vez más, la cantante nos ha dejado boquiabiertos con un vestido muy cortito y ajustado con aperturas 'cut out' en el vientre, de mangas cortas y escote en pico. Un vestido en color rojo -el tono de la temporada- que ha combinado con sus míticas botas altas de cuero.

El color rojo está muy en tendencia y todas lo sabemos. Por ello, en nuestras tiendas favoritas podemos encontrar este tono en un sinfín de prendas, desde en el calzado hasta en jerséis de lana, pasando por los vestidos. Esta Navidad veremos muchos vestidos rojos de lentejuelas, y es que no es para menos, pues se trata de un color que no solo favorece, sino que también nos empodera y nos hace sentir sexy. Por tanto, Aitana, que está dando un giro a su estilo, atreviéndose más a través de sus bailes y estilismos, nos ha conquistado con este vestido rojo tan favorecedor que todas las amantes de la moda querríamos usar ya si no fuese porque en España es invierno. Por la misma razón, no hemos podido encontrar el vestido en tiendas, pero lo que sí hemos encontrado es un vestido de Zara también en color rojo que sabemos que Aitana lo usaría en numerosas ocasiones junto a sus inseparables botas altas. Sin más, se trata de un look muy sencillo y resultón el de Aitana para una entrevista en la radio en Argentina, donde se le veía muy feliz y contenta.

Vestido entallado asimétrico drapeado organza, de Zara (22,95 euros)

Vestido entallado Zara

Como siempre, Aitana nos ha vuelto a enamorar.