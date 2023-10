Aitana Bonmatí se vuelve a coronar con botas cowboy para una noche de gala y el look de la colección más feminista de Teresa Helbig

Lo ha vuelto a hacer. Aitana Bonmatí ha vuelto a optar por un look de la colección de Teresa Helbig dedicada a Ana Bolena para recibir un premio por su labor como futbolista. Ya lo hizo el pasado mes de agosto al coronarse como Mejor Futbolista de Europa por la UEFA y esta noche lo ha hecho para recibir el premio 'Woman in Sport'. La futbolista azulgrana Aitana Bonmatí ha recogido este lunes la distinción Woman-Sport 2023 en el marco de la tercera edición de los Premios de la mujer en el deporte, que organiza el diario Sport. "He tenido la suerte de jugar una Champions y ganarla, un Mundial y ganarlo también... Solo quiero dar las gracias a los que lo han hecho posible, entre ellos el staff y mis compañeras". Y en esta ocasión, Aitana ha vuelto a lucir un look de la colección de Teresa Helbig dedicada a una reina que marcó su propia época y que nos abrió camino a todas para que hoy en día podamos tener los derechos que tenemos. Además, esta vez con botas cowboy, dejando claro que es un calzado perfecto también para un look de gala, de lo más cómodo y en tendencia.

Un canto al feminismo y a la feminidad, a las mujeres rebeldes que siempre han fascinado a Teresa Helbig, así es la colección del vestido que ha lucido Aitana Bonmatí para recoger el premio. Un estilismo formado por un crop top de terciopelo de escote halter y una falda con volumen de lo más tendencia este otoño, con bolsillos y mucho movimiento. Otra vez un look negro como en agosto, y con unas botas cowboy en marrón, pero que le dan el toque más cañero al outfit de Aitana.

Aitana Bonmatí con look de Teresa Helbig. Gtres

Look del desfile de Teresa Helbig. Gtres

Un nuevo estilismo perfecto de Aitana Bonmatí con el que nos deja claro que Teresa Helbig se ha convertido en su diseñadora de cabecera para los momentos más importantes de su carrera.