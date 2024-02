De Andrew Pocrid a Félix Ramiro, estas son todas las propuestas creativas de los desfiles MBFWMadrid OFF

La Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid ha finalizado con los desfiles OFF (o Desfiles en la Ciudad). Tras una semana repleta de tendencias sobre las pasarelas y lookazos dignos de estar en la front row, el día de ayer pudimos disfrutar de los diseños de más firmas españolas. Desde María Lafuente hasta SKFK, pasando por las fashion films tanto de Roberto Verino como de Andrew Pocrid. La MBFWMadrid OFF siempre tienen cabida en el último día de la Semana de la Moda de Madrid en escenarios tanto al aire libre como dentro de un espacio, ya sea en el propio atelier de la marca como en otra localización. Entre otros muchos diseñadores, Palomo Spain fue una de las firmas españolas que participó en dicho evento con su colección 'Córdoba' y causó una revolución entre todos los asistentes con diseños creativos, llamativos y que ya hemos visto en el armario de muchas celebridades. También, varias marcas de moda repiten su participación en los desfiles OFF, como Angel Schlesser, Félix Ramiro o SKFK, entre otros muchos. Es por ello, que en esta edición 79 de la MBFWMadrid hemos tenido la gran oportunidad de seguir acompañando a varias casas de costura española al final de la semana más importante para todas las editoras de moda. Nos estamos refiriendo a Roberto Verino, Andrew Pocrid, Rafael Urquiza, María Lafuente y dichas marcas mencionadas anteriormente.

Los desfiles OFF de la MBFWMadrid ha comenzado con la apertura de Roberto Verino, en formato fashion film, con siluetas clásicas y sofisticadas en versión de vestidos con escote asimétricos, trajes de tres piezas o faldas ejecutivas. Indiscutiblemente, estamos hablando de piezas con las que puedes ir a la oficina todos los días. Andrew Pocrid también se ha sumado a la opción visual con una propuesta estilística de lo más andaluza con vestidos de gala en rojo, trajes de luces o detalles florales. Rafael Urquizar ha apostado por siluetas tradicionales con colores y estampados llamativos. Asimismo, la moda masculina de Félix Ramiro ha revolucionado el sector mostrando trajes y prendas clásicas con pintados creativos. También, la firma sostenible SKFK ha dejado boquiabiertos a todos los asistentes al desfile con looks modernos y con una intención de mensaje. En el caso de Angel Schlasser hemos observado prendas oversizes al estilo más urbano. Finalmente, María Lafuente ha seguido su estilo con prendas con mucho volumen, tul y colores vibrantes.

Andrew Pocrid

Rafael Urquizar

Félix Ramiro

Desfile de Félix Ramiro. Gtres

SKFK

Angel Schlesser

La reivindicación por los oficios hilvana las colecciones de Schlesser y María Lafuente JUANJO MARTIN Agencia EFE

María Lafuente

Desfile de la diseñadora María Lafuente en la Xperiencia Pasarela MBFWMadrid Juan Lázaro Ical

Sin ninguna duda, los desfiles OFF de la MBFWMadrid han demostrado un año más que las firmas españolas crean tendencias y estilos en las pasarelas y armarios de las amantes de la moda.