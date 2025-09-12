Aitana responde con firmeza a un paparazzi que la cuestiona sobre sus exparejas

Aitana se ha convertido en una de las artistas más mediáticas del panorama español, no solo por su carrera musical, sino también por el interés que despierta su vida personal. Durante años evitó hablar de sus relaciones, esquivando las preguntas sobre su intimidad. Sin embargo, en los últimos meses ha mostrado un cambio de actitud tras iniciar una relación con el youtuber Plex. Ambos han compartido momentos juntos en redes sociales y viajes al extranjero, dejando atrás la discreción que caracterizaba a la cantante y mostrando una faceta más relajada y feliz.

En el homenaje de los Latin Grammy, la cantante catalana aprovechó para atender a los medios y los periodistas presentes le preguntaron sobre las críticas de Manuel Alejandro al reggaeton. Aitana respondió con prudencia, reconociendo la trayectoria del compositor y evitando entrar en polémica: “Yo no puedo contradecirle, lleva años siendo el mejor. Si lo ha dicho él, poco puedo decir”.

Tras una respuesta diplomática inicial, el reportero introdujo a su expareja Sebastián Yatra en la conversación, aludiendo a que su ex está vinculado a ese género. En ese momento, Aitana perdió la compostura que mostró al principio y replicó: “Creo que estás buscando un titular muy fácil ahí”, antes de girarse e ignorar al periodista.

La artista también tuvo ocasión de hablar de su relación actual, aclarando que Plex no la acompañó a Sevilla por motivos laborales, pero subrayó que está muy enamorada. Tras un verano de descanso, Aitana ha vuelto a los focos con la misma fuerza que en sus actuaciones.