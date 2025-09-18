Carmen Lomana apuesta por un look muy lady en blanco para un almuerzo de moda en Madrid

Carmen Lomana es, sin duda, una de las invitadas más esperadas en los grandes eventos de la moda española. Y, tras asistir al desfile de Silvia Tcherassi en MBFWMadrid, la socialité cambió de estilismo para acudir al exclusivo almuerzo posterior, donde volvió a demostrar por qué sigue siendo un auténtico icono de estilo. Su look, elegante y femenino, es toda una inspiración para quienes buscan un aire sofisticado y muy lady en los compromisos sociales de la temporada.

El vestido blanco que encarna la elegancia clásica

Para la cita, Carmen Lomana optó por un vestido largo en tono blanco, de silueta fluida y con detalles que marcan la diferencia. La prenda, con un escote en V adornado con lazada, mangas cortas con caída suave y un plisado en la falda que aporta movimiento, reúne todos los elementos que definen la feminidad más refinada.

El blanco, que nunca falta en su armario, vuelve a convertirse en su mejor aliado: luminoso, atemporal y perfecto para los almuerzos de día. Un color que refuerza ese estilo depurado y sofisticado con el que Carmen siempre se identifica.

Los accesorios, claves para un look lady

Si algo caracteriza a Lomana es su habilidad para elegir accesorios que eleven cualquier look. En esta ocasión, la empresaria completó el conjunto con un bolso de Prada en estampado marinero de rayas blancas y negras, una pieza versátil que aporta frescura y modernidad al estilismo.

El punto más chic lo puso con un tocado en color azul marino, colocado sobre su melena rubia suelta y ligeramente ondulada. Un detalle que aportó un aire ceremonial y muy lady, sin resultar excesivo para un almuerzo de moda en la capital. En cuanto a las joyas, Lomana optó por la sobriedad con unos pendientes de perlas, confirmando que menos es más cuando se trata de completar un outfit elegante.

Una inspiración para eventos de día

Este look demuestra que los vestidos largos en blanco no solo funcionan en bodas o galas, sino que también son perfectos para citas sociales de día, siempre que se combinen con complementos que añadan un toque personal. Carmen Lomana enseña cómo jugar con los accesorios para convertir un estilismo clásico en una propuesta llena de estilo y personalidad.

Con este look, Carmen Lomana revalida su título de gran dama de la moda española. Su presencia en MBFWMadrid no solo dejó huella en el front row, sino también en el almuerzo posterior, donde volvió a brillar con una propuesta que equilibra tradición y modernidad. Una vez más, confirma que la moda no tiene edad, sino actitud, y que el estilo lady sigue siendo una apuesta segura para los compromisos más exclusivos en Madrid.