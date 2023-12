Alba Díaz se lleva en su maleta de puente de diciembre su look estrella de sudadera oversize combinada con pantalones cargo muy holgados

Alba Díaz tiene muy claro su estilo (en tendencia a la par que envidiable) y nos lo demuestra cada día en sus redes sociales. No hace falta decir que la hija de Vicky Martín Berrocal luce un estilismo muy casual, effortless y muy asequible para que sus seguidores lo copien. Y es que estos días, Alba Díaz se ha ido de viaje a Marruecos y ha metido en su maleta todas sus prendas confiadas, cómodas y bonitas para presumir de ellas. Lo que más nos gusta de la influencer es que podemos inspirarnos en su vestimenta tanto para un look de gala como para otro distinto para salir a pasear por el centro de la ciudad. Y esta vez nos hemos fijado en la segunda opción. Pues bien, Alba Díaz está disfrutando de su último día de vacaciones con su mejor combinación estrella: sudadera oversize con pantalones cargo (súper cómodos) y zapatillas deportivas. En sí, se ha marcado un total look en gris para patalear las calles durante todo el día.

Y es que parece ser que Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal tienen telepatía o han hablado antes de vestirse esta mañana. Porque la diseñadora también ha pasado el día del sábado con sudadera gris combinada con abrigo efecto cuero. Indiscutiblemnte, madre e hija comparten sus armarios para beneficiarse cada una de las ventajas de tener una compañera adicta a la moda con muy buen gusto. Y es que, Alba Díaz nos ha mostrado una propuesta que es muy fácil de copiar, ya que encontramos cada una de las prendas en marcas low cost. Por un lado, la sudadera en gris la tenemos en Zara por 36 euros. Por otro lado, está disponible la versión similar a su pantalón cargo (que les encanta a celebrities como Aitana o Victoria Federica) y la podemos conseguir en Stradivarius por tan solo 20 euros.

Sudadera ovserize, de Zara (36 euros)

Sudadera oversize. Zara

Pantalones cargo, de Stradivarius (20 euros)

Pantalones cargo. Stradivarius

Alba Díaz sabe muy bien cómo viajar con ropa comfy, pero sin perder el estilo que tanto le caracteriza. Nosotras ya nos estamos inspirando en los outfits de Alba Díaz para organizar los nuestros para la próxima escapada.