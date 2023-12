Alba Díaz combate el frío de Madrid con sudadera oversize y pantalones baggy, un look muy cómodo y en tendencia

Alba Díaz se posiciona como una de las influencers más simpáticas y mejores vestidas de nuestro país, y es que, la joven tiene un estilo muy personal, original y cómodo, apostando por prendas de fondo de armario, básicas y muy sencillas, aunque siguiendo las tendencias más virales que van acorde a su estilo y personalidad. Esta temporada se llevan mucho las chaquetas de borreguito y ella lo sabe, así que se hizo con una chaqueta de borreguito vaquera que Alba Díaz combinaba con unos pantalones grises muy anchos y, como toque final, un tank top, una de la prendas más usadas por todas las amantes de la moda este verano y otoño. Ella, como buena amante de la chaquetas vaqueras y de aquellas chaquetas tipo bomber, hace unos meses optaba por una chaqueta bomber negra junto con una camiseta básica y pantalones baggy para uno de los últimos festivales de música del verano en A Coruña, donde se la vio muy feliz junto a sus amigas y compañeras de profesión, entre las que destacan Anna Padilla o Anita Matamoros. Para esta ocasión, una mañana tranquila y muy fría en la capital española, Alba Díaz apostaba por un look muy básico, cómodo y sencillo compuesto por una sudadera oversize azul klein, un abrigo sin mangas negro de plumas y unos pantalones vaqueros baggy.

¿Qué nos llama más la atención de este look de Alba Díaz? Sin lugar a dudas, y, pese a que la sudadera capte toda nuestra atención por su color tan llamativo, lo que más nos gusta es el abrigo sin mangas de plumas negro metalizado, pues se trata de una de las prendas más usadas por todos durante los meses de diciembre, enero y febrero, pues son los días que hace más frío. Ella ha combinado la sudadera y el abrigo sin mangas con un pantalón baggy, un pantalón de pernera ancha y muy cómodo para dar un paseo por la ciudad, aunque, si preferimos un look más clásico, siempre podremos ponernos el clásico pantalón vaquero de campana o uno de corte recto. Para los pies, la joven influencer Alba Díaz ha optado por unas zapatillas blancas, pues ella nos ha confirmado, en numerosas ocasiones, su amor por las zapatillas de deporte. Sin más, se trata de un look de domingo perfecto.

Sudadera de capucha y bolsillos azul royal con logo, de Polo (39,99 euros)

Sudadera de capucha y bolsillos Polo

Un look perfecto para una tarde de domingo en Madrid.