El conjunto negro de Eva González es perfecto para ser la mejor invitada ‘made in Spain’

A diferencia de lo que pasa en otros países, donde cada aparición televisiva de alguna celebrity provoca artículos y artículos hablando sobre su look, en España parece raro que esto suceda. Sin embargo, en Estados Unidos por ejemplo, las apariciones de cualquiera de sus estrellas, como Kylie Jenner o Kim Kardashian, pasando por Blake Lively o Taylor Swift, en alguno de los muchos “Late Night” que plagan la televisión norteamericana trae como consecuencia un sin fin de ríos de tinta sobre el estilismo elegido, por lo que las famosas saben muy bien que aparecer ante las cámaras con el mejor look posible es más que una opción.

Por poner similitudes, algo parecido podría pasar aquí con alguna aparición de Tamara Falcó en “El Hormiguero” o incluso Nuria Roca y alguna que otra más, pero lo cierto es que poco se valora la labor estilística que hay detrás de muchas de nuestras presentadoras.

Es el caso de Eva González, que no solo es una de las mujeres más guapas demuestro país, si no que ha demostrado con el paso de los años que su estilo sencillo y siempre favorecedor no pasa nunca de moda. Y es precisamente por eso por lo que esperamos sus apariciones en “La Voz” como agua de mayo. Y debemos decir que rara vez nos decepciona.

Sin ir más lejos, en us último programa, la mujer de Cayetano Rivera nos ha dejado un looks que es perfecto para aquellas que busquen algo sencillo y cómodo pero con un plus de cara a todas las fiestas que se avecinan con las próximas navidades. Se trata de un conjunto firmado por la marca española Ze García compuesto por un crop top de manga larga con detalles de flecos de pedrería en el bajo y pantalón palazzo negro a juego.

Crop top cascada swarovski, de Ze García (490 euros)

Crop top cascada swarovski, de Ze García FOTO: Ze García

Pantalón palazzo crepe, de Ze García (490 euros)

Pantalón palazzo crepe, de Ze García FOTO: Ze García

Nosotras no podemos esperar a copiarlo para todos nuestros eventos de etiqueta.