Amalia de Holanda en su jardín de Madrid: su look de princesa boho con vestido de firma francesa y botas altas

"Madrid es mi segunda casa", ha dicho Amalia de Holanda. Aunque en un principio se pensaba que el acto se había suspendido, nada más lejos de la realidad. Si no que no estaba en agenda oficial por la seguridad de Amalia de Holanda. Junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Amalia ha conocido su jardín, situado frente al Teatro Real, justo en la plaza de Oriente. La relación entre Amalia y España no es nueva. La princesa de orange pasó un año en Madrid en calidad de estudiante, protegida de las amenazas que recibió por parte del crimen organizado en su país.

Como muestra de gratitud, Amalia promovió la plantación de tulipanes en la Plaza de Oriente, una flor nacional en los Países Bajos. La iniciativa tuvo lugar el pasado noviembre y contó con la participación del alcalde José Luis Martínez-Almeida y el embajador neerlandés Roel Nieuwenkamp. Ahora, con la llegada de la primavera, los tulipanes han florecido y el gesto cobra todo su sentido. Y ahora ha sido la propia Amalia de Holanda la que ha conocido su propio jardín en Madrid con un look boho perfecto para abril.

El look bohemio de Amalia de Holanda

Si el boho vuelve a ser tendencia esta primavera 2025, Amalia de Holanda no ha dudado en lucirlo con este look en Madrid con el vestido de la firma francesa Ba&sh que aman las royals. Un diseño de viscosa, fluido, con estampado geométrico en color burdeos. con un vestido estampado en tonos burdeos, modelo Batsa. Su precio es de 275 euros y está disponible en la web de la marca en estos momentos. Ba&sh es una casa de modas creada en 2003 que combina elegancia y comodidad en sus prendas diseñadas basándose en el armario de los sueños de sus fundadoras, Barbara Boccara y Sharon Krief, y que también hemos visto lucir a la Infanta Sofía.

El look de Amalia de Holanda en Madrid. Gtres

Vestido Matsa de Ba&sh (275 euros)

Vestido estampado. Ba&sh

Un vestido boho que la heredera al trono holandés ha combinado con botas altas de piel en color burdeos, y el guiño español se lo ha dado con los pendientes de Aristocrazy que cuestan 99 euros.