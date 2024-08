Amelia Bono se ha ido de cena con el top rústico de Zara que las chicas madrileñas se han llevado de vacaciones

Primero fue María Pombo con el conjunto completo en sus vacaciones en Cantabria, y ahora es Amelia Bono la que ha estrenado el top para irse de cena con amigas en sus vacaciones en Marbella. O lo que es lo mismo, este es el top rústico de Zara que las chicas que viven en Madrid han metido en su maleta de vacaciones. Tenemos muchas pruebas, y ninguna duda. "Look de anoche. No suelo usar este tipo de blusas porque no me convencen…. Pero le dimos una oportunidad…¿Os gusta?", pregunta Amelia en este Reels de Instagram, y a nosotras no nos puede encantar más como lo ha combinado.

Y es que Amelia Bono ha optado por no lucir el conjunto completo, y combinar el top con una falda larga blanca de estilo lencero también de Zara y le ha añadido unas alpargatas de cuña muy alta, de esas que las chicas bajitas como ella, y nosotras, tenemos que llevar con las prendas más largas. Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que las prendas de crochet son las claras ganadoras durante los meses de verano. Porque son fresquitas, fáciles de combinar y se pueden llevar tanto para la playa como para el street style. Como el conjunto que te podría haber hecho tu abuela, pero esta vez lo puedes comprar en Zara. De la misma manera, podemos afirmar que es la pieza infalible y necesaria que todas necesitamos meter en nuestra maleta de vacaciones de verano.

Top crochet, de Zara (39,95 euros)

Top crochet. Zara

Tanto para ir al paseo marítimo como para cualquier cita del día, porque el crochet está de moda y es uno de los tejidos más recurridos de las temporadas de calor. Y con este look Amelia Bono ha demostrado que también puede ser elegante para irnos de cena con amigas. Porque mientras María Pombo lo lucía con un estilismo más casual y romántico de día, ella le ha dado una vuelta para que sea de noche.