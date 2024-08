El conjunto de lino rosa (y rebajado) de María Pombo es el que necesitas para presumir de bronceado

María Pombo sigue disfrutando de su familia en su nueva casa de Cantabria, y de todos esos looks que ha metido en su maleta de vacaciones para cada día enseñarnos diferentes. ¿Cuánta maletas se habrá llevado? Eso nos gustaría saber a nosotras, porque no hay día que nos deja varios outfits, y sin repetirlos. María Pombo ha soñado desde pequeña con tener un hogar en su amada tierra, y ahora 'Casa Vaca' ya es una realidad, y no puede ser más bonita. Una construcción típica de la zona, con jardín, porche y piscina. Una vivienda en la que el color está presente en las contraventanas y otros detalles de la carpintería exterior y de la pérgola que da sombra a las sobremesas. Con unas vistas privilegiadas al entorno abierto, la nueva casa de María Pombo cuenta hasta con un pequeño huerto, y una decoración que parece sacada de las casitas de muñecas.

Y mientras todo el mundo quiere saber su opinión sobre la separación de Alice Campello y Álvaro Morata ella sigue mostrando sus looks de verano. Dese faldas, vestidos o ahora este conjunto de lino en rosa de su marca Name the Brand. ¿Lo mejor? Qué está rebajado y también disponible en blanco, aunque a nosotras nos encanta en rosa porque resalta el bronceado. De las prendas de lino vuelven pisando fuerte.

Maria Pombo con conjunto de lino. @mariapombo

Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas. Y este pantalónconjunto de rebajas de Name the Brand lo tiene todo para ser el perfecto.

Top Bellagio pink, de Name de Brand (rebajado a 34,50 euros)

Top lino. Name the brand

Pantalón Bellagio pink, de Name the Brand (rebajado a 44,90 euros)

Pantalón lino. Name the brand

No hay tejido más veraniego que el lino. Su naturaleza fresca y liviana hacen de él la mejor opción para los días más calurosos. Más allá de su innegable carácter estival, y María Pombo lo tiene claro con este conjunto que es todo lo que podemos pedir al final del verano.