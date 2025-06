Así es el vestido joya 'made in Spain' con el que Tana Rivera ha sido la invitada más elegante del fin de semana

Ahora que las bodas de verano empiezan a llenar los fines de semana, hay looks de invitada que merecen ser guardados en la carpeta de inspiración (y comentados, claro). El de Tana Rivera en la boda de sus amigos Manuela Pérez de Guzmán y Fernando Campayo González, celebrada en Sevilla, ha sido uno de los más comentados del fin de semana. No solo por su elegancia clásica con sello español, sino también por la delicadeza de los detalles que lo convierten en una auténtica joya de costura.

Sin hacer demasiado ruido, la hija de Eugenia Martínez de Irujo se ha convertido en una de las figuras sociales más elegantes de las últimas temporadas. Su apuesta por la discreción bien entendida, por siluetas que favorecen y por firmas españolas con carácter, como Nicolás Montenegro, la posicionan como una referente silenciosa de estilo nacional. Lo cierto es que no es la primera vez que Tana deslumbra con un diseño del modisto español, este fue el encargado de crear el espectacular traje con el que Tana nos dejó sin palabra en su 25 cumpleaños.

El look de Tana, en detalle: rayas pastel, bordados en negro y silueta impecable

El vestido elegido por Tana este fin de semana combina un cuerpo estructurado de tirantes anchos y escote cuadrado con falda larga negra de corte recto. En la parte superior, destacan las rayas horizontales en tonos pastel, lavanda, amarillo, rosa y arena, que se entremezclan con bandas negras bordadas en pedrería, aportando textura, brillo y contraste. Además, el detalle joya en forma de collar bordado sobre el escote le da al diseño un punto retro muy bien medido, como si llevara un accesorio integrado en la prenda.

La parte inferior, sobria y fluida, permite que todo el protagonismo recaiga en el trabajo artesanal del corpiño. Una combinación que estiliza la figura, alarga visualmente y encaja con esa estética minimalista, pero con estilo que define las tendencias de invitadas en 2025. El recogido bajo con raya al medio, los pendientes largos y el maquillaje natural completan un estilismo impecable: sin excesos, pero con toda la intención.

El vestido de Tana Rivera. @nicolas__montenegro

Tana Rivera vuelve a demostrar que sabe muy bien lo que hace cada vez que se viste para un gran evento. Su conexión con la moda española es evidente, y su manera de llevarla, con serenidad y cero pretensiones, refuerza su papel como embajadora de ese nuevo lujo andaluz que tanto está dando que hablar: piezas hechas con mimo, firmas con sello local y una elegancia que no depende del brillo, sino del buen gusto.

Después de analizar el look de la aristócrata, nos atrevemos a decir que este fin de semana, Tana, ha firmado uno de sus mejores looks hasta la fecha. Y no nos cabe duda de que este diseño de Nicolás Montenegro va a estar en muchas listas de inspiración y deseos durante los próximos meses.