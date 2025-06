Sara Carbonero en modo vacaciones y su vestido playero es lo más refrescante que vas a ver hoy

Ayer empezó oficialmente el verano y solo nos ha hecho falta una imagen como la de Sara Carbonero para que nos entren unas ganas locas de vacaciones. De playa, de desconexión, de paseos al atardecer con los pies en la arena y la cabeza en modo pausa. Y si a eso le sumamos un look relajado, favorecedor y lleno de personalidad, entonces el deseo se multiplica. Eso es justo lo que esta ha conseguido con la última foto que ha compartido en sus redes, en la que aparece junto al mar, envuelta en los últimos rayos de sol, y con un vestido largo que grita vacaciones por los cuatro costados.

La periodista, que domina como pocas el arte del estilo relajado, nos regala en esta imagen la fórmula perfecta para vestir en la playa con cero complicaciones y el máximo encanto. Un vestido largo, de tirantes finos, escote en pico y tejido fluido, cae con ligereza sobre la silueta, sin ceñirse, sin marcar. Es de esos diseños que no buscan llamar la atención, pero que terminan haciéndolo precisamente por eso: por su naturalidad, por su sencillez bien entendida, por su elegancia sin esfuerzo.

El vestido fluido que querrás meter en la maleta desde ya

Hay algo muy magnético en este tipo de vestidos: sirven para todo y para todas. Desde ir directa de la tumbona al chiringuito hasta improvisar un look para cenar mirando al mar. No importa si lo llevas con chanclas, con sandalias de cuero, con gafas de sol o con el pelo recogido con un coletero de lino. Funciona. Siempre. Y lo mejor es que no hace falta rebuscar demasiado para hacerte con uno parecido. En Zara hemos encontrado una opción que lo tiene todo para convertirse en el comodín oficial del verano.

Vestido midi fluido tirantes, de Zara (29,95 euros)

Vestido midi fluido tirantes. Zara

Un vestido largo en color plomo, muy similar al de Sara, y también en un tono mandarina que sienta de maravilla con la piel bronceada. Tiene el mismo aire relajado, los mismos tirantes finos, el mismo escote favorecedor y ese tejido que acompaña el movimiento con gracia. Básicamente, es un vestido que pide a gritos meterlo en la maleta.

Sara Carbonero con vestido de playa. @saracarbonero

Con esta imagen, Sara Carbonero vuelve a recordarnos que no hace falta complicarse para vestir bien. Que cuando tienes actitud, un vestido sencillo puede decirlo todo. Así que si ya estás en cuenta atrás para las vacaciones, un vestido como este puede ser tu nuevo imprescindible de verano. Te acompañará en cada paseo junto al mar, en cada comida bajo el sol, en cada plan sin planes. Y cada vez que te lo pongas, sentirás un poquito de esa energía que Sara transmite tan bien: paz, sol, libertad. Y mucho estilo, claro.