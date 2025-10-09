Ana Mena conquista ‘El Hormiguero’ con el look más sexy y sofisticado de la temporada: corsé, blazer y shorts

Ana Mena no solo arrasa sobre los escenarios con su voz, también lo hace con sus elecciones de estilo. La artista malagueña volvió a demostrar en su visita a El Hormiguero que sabe perfectamente cómo equilibrar sensualidad y elegancia, y lo hizo con un look que ya apunta a convertirse en uno de los más comentados del otoño.

La cantante acudió al programa presentado por Pablo Motos para presentar en primicia su nuevo single, ‘Lárgate’, y lo hizo derrochando carisma, simpatía y moda a partes iguales. Su presencia en el plató de Antena 3 no pasó desapercibida, no solo por su actuación en directo, sino también por el estilismo que lució, una combinación que define a la perfección la nueva estética femenina que triunfa esta temporada: corsés estructurados, blazer oversize y shorts de inspiración urbana.

El look con el que Ana Mena fusiona sensualidad y poder femenino

Para la ocasión, Ana Mena apostó por un conjunto bicolor que se ha convertido en su mejor carta de presentación estilística. La cantante lució un corsé negro entallado con escote palabra de honor, una prenda que marca tendencia por su aire noventero y su capacidad para realzar la silueta. Combinó la pieza con unos shorts en tono piedra de tiro alto, que aportaban un toque relajado y contemporáneo, y que rompían con la sobriedad del negro de manera impecable.

Por encima, añadió una blazer beige oversize, que aportaba equilibrio y sofisticación al conjunto. Esta mezcla de prendas estructuradas y líneas suaves es una de las fórmulas más virales del momento, ideal para pasar del plató a una cena o incluso a un evento de noche sin perder el toque ‘glam’.

Un guiño al estilo ‘coquette power’ que domina las redes

Su melena rubia, suelta y ultra lisa, y su maquillaje de efecto glow completaban el look con un aire muy natural, casi angelical, que contrasta con la fuerza de su corsé. De esta forma, Ana Mena consigue dominar el terreno intermedio entre lo sexy y lo sofisticado, muy en línea con la tendencia conocida como coquette power —esa mezcla entre dulzura, feminidad y empoderamiento que triunfa en TikTok y alfombras rojas por igual—.

Pablo Motos y Ana Mena. Gtres

Durante el programa, la intérprete de ‘Un clásico’ se mostró relajada y divertida junto a Pablo Motos, regalando uno de los momentos más comentados de la noche y demostrando una vez más por qué es una de las artistas más queridas y seguidas de nuestro país.

Ana Mena, icono de estilo millennial

Con este look, Ana Mena confirma su posición como icono de estilo millennial, capaz de convertir un conjunto aparentemente sencillo en una declaración de intenciones. Su mezcla de piezas urbanas con detalles de alta costura refleja una nueva manera de entender la moda: fresca, empoderada y con mucha actitud.

Y aunque la noche giraba en torno al estreno de su nuevo tema, está claro que el público no solo se quedó con su voz. Su look, impecable de pies a cabeza, fue el verdadero protagonista de El Hormiguero, y ya inspira a miles de fans que buscan recrear ese equilibrio perfecto entre sensualidad y elegancia que solo Ana Mena sabe defender con tanto estilo.