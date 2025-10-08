Ana Mena y Melyssa Pinto, oficialmente cuñadas: este pequeño pero gran gesto lo confirma

Gozan de una gran popularidad y son aclamados en la industria cinematográfica en España. Mario y Óscar Casas se han ganado merecidamente su hueco como los hermanos más populares de nuestro país, y gran parte de ello es debido al interés que suscita la vida amorosa de cada uno. A estas alturas, los actores no lo esconden: están felizmente enamorados de dos celebridades españolas.

El primero en abrir su corazón fue Óscar, quien comenzó a salir a inicios de año con la cantante malagueña Ana Mena. Unos meses más tarde le seguiría Mario, dejándose ver junto a la 'influencer' y personalidad de televisión Melyssa Pinto.

Como nuevas incorporaciones a la familia Casas, tanto la autora de 'Carita triste' como la estrella de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' han tenido la oportunidad de compartir tiempo juntas. Prueba de ello fueron sus vacaciones familiares en El Salvador. Aunque no posaron juntas, sus historias en Instagram confirmaban prácticamente que se encontraban en el mismo sitio.

Oficialmente cuñadas

Pues bien, el mes de octubre ha traído la prueba definitiva de la buena relación que existe entre las cuñadas de la familia. Y es que los seguidores de Ana Mena han podido descubrir a través de sus redes sociales el regalo que Melyssa le hacía tras su última colaboración. La catalana, emprendedora en la industria de la moda, obsequiaba a la de Estepona con unas botas de su última colaboración.

Ana Mena compartió en redes sociales las botas diseñadas por Melyssa Pinto Instagram

"¡Muchas gracias, preciosa! ¡Chulísimas!", escribía Mena en Instagram, mostrando su agradecimiento ante el regalo. A su vez, Pinto compartió la historia de la cantante, añadiéndole un emoji de un corazón y una cara enamorada. Aunque Mario y Óscar sean los únicos en compartir sangre, todo apunta a que la sororidad también está presente en la familia Casas, con una hermosa relación floreciendo entre las cuñadas.