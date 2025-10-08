Ana Mena anticipa 'Lárgate' en 'El Hormiguero': "En esta canción lo he soltado todo"

Ana Mena ha vuelto este miércoles a pisar el plató de 'El Hormiguero', después de conocerse que será una de las coaches del certamen musical de Antena 3, 'La Voz Kids'. La malagueña tiene muchos proyectos por delante y, entre otros, este viernes saldrá a la luz su nuevo single 'Lárgate', del que ha hablado con Pablo Motos.

Un tema que ha cantado en directo durante el programa y en el que la artista deja de lado lo políticamente correcto. "No soy mala enemiga, pero en esta canción lo he soltado todo", ha asegurado mientras indicaba que la letra de la canción se la dedica a hombres que han pasado por su vida, "a cuernos pasados".

En esa línea, el presentador valenciano ha puesto a prueba a la cantante, preguntándole si había robado alguna vez en su vida o si tiene una canción famosa que odia. Ana mena ha recogido el guante y ha respondido con total sinceridad que de pequeña, con 13 años, cogió un paquete de donettes. En cuanto a la composición musical que no soporta, ha revelado que se trata de 'Call Me Maybe' de Carly Rae Jepsen,

Durante la entrevista también ha habido tiempo para hablar del proyecto cinematográfico de la malagueña, que debutará en la gran pantalla el próximo mes de enero en 'Ídolos', la película protagonizada por Óscar Casas en la que la artista encarna a una tatuadora.

Se trata del primer largometraje que se hace sobre el mundial de MotoGP y Ana Mena ha asegurado que el público va a "flipar", además de añadir que es "para toda la familia", sus compañeros de reparto "están espectaculares" y se ha grabado "en circuitos reales", donde ha coincidido con pilotos como Jorge Martín o Marc Márquez.

Además, ha hablado de cómo fue la preparación para interpretar a su personaje. La cantante ha desvelado que tan solo recibió "dos sesiones de coaching" que "no duraron más de media hora", por lo que en la realidad no es capaz de replicar el trabajo que hace un tatuador. Sin embargo, ha aprendido que es vital "prestar atención a la limpieza" para que no se infecte la parte del cuerpo en la que se realiza el dibujo con tinta. Asimismo, ha comentado que aunque ahora tiene un pequeño tatuaje, en el momento del rodaje no tenía ninguno y le ponían unos de pega.

En cuanto a su nuevo disco, ha adelantado que ha estado todo el año trabajando en él para preparar las canciones. Una decisión que ha tomado porque quería "ir más tranquila" y "vivir cosas para contar cosas". Algunas de ellas son "muy personales, otras muy divertidas", así como también ha compuesto "canciones de enamorada" y "donde cuenta cosas personales".

La intérprete de éxitos como 'A un paso de la luna' o 'Madrid City' también ha recordado lo que le ocurrió durante un viaje a París, donde su compañía discográfica le reservó una habitación en un hotel para adultos. "Fui a hacer promo a París, primera vez que iba, me metieron los de Sony en un hotel erótico. Entro la recepción, muy chiquitita y me encuentro un Mickey Mouse. Todo con dibujos, las alfombras tenían estampados de vaginas".

La conversación con Pablo Motos también ha tocado algunos puntos más personales de la artista, que ha admitido pasarlo mal a la hora de conocer gente nueva o acudir a eventos. "Lo paso mal, soy una persona muy tímida cuando me enfrento a cosas nuevas, conocer gente nueva me hace muy pequeñita y me cuesta confiar".

Tras comenzar la semana con la visita del pionero del trap argentino, recibir al día siguiente al protagonista de 'The Bear' y pasar la noche este miércoles junto a Ana Mena, el programa de Antena 3 cerrará la semana con otro actor, esta vez un histórico de la pequeña y gran pantalla como José Sacristán, que a sus 88 años iniciará una nueva gira el próximo 24 de octubre.