De Angelina Jolie a Demi Moore: las mejores vestidas de la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2025

Este fin de semana está siendo intenso en cuanto a alfombras rojas. Antes de dar comienzo esta noche los Goya 2025 en Granada, ha tenido lugar la celebración de los Critics Choice Awards 2025 en el Barker Hangar del aeropuerto de Santa Mónica, California. Tras ser aplazado de enero a este 7 de febrero debido a los incendios de Los Ángeles, esta noche se ha realizado el acontecimiento en el que Hollywood premia las mejores actuaciones del año en cine y televisión. Angelina Jolie o Cynthia Erivo han sido una de las claras triunfadoras del acontecimiento por su nominación, así como Demi Moorecomo ganadora en la categoría 'Mejor Actriz' en los Critics Choice Awards. Pero, no solamente por sus excelentes trabajos interpretativos, sino que también por sus looks de invitadas más fashionistas.

Estas últimas semanas ha arrancado la temporada de entrega de premios, en la que las editoras de moda aprovechamos para analizar los estilismos de cada una de las celebridades con el objetivo de cazar a tiempo las tendencias de invitadas. Y, como es de costumbre, dicho evento ha protagonizado los mejores looks que no han dejado indiferente a nadie. Antes de saber quiénes han sido los premiados en los Critics Choice Awards 2025, las estrellas han pasado por la alfombra roja, en la que han posado con sus mejores galas. Han abundado los vestidos glamurosos de tonos neutros, así como más confiados en esta categoría de acontecimientos (como la colorimetría tierra o roja). Sin ninguna duda, siempre se trata de una de las preferencias de las famosas con las que no hay margen de error. Desde Angelia Jolie con vestido de Elie Saab hasta Demi Moorepara convertirse en ganadora con diseño de Schiaparelli al estilo más afín a su personaje. Por no hablar del diseño artesanal de la colección Haute Couture Primavera-Verano 2025 de Dior que ha llevado Ariana Grande o el más creativo de Louis Vuitton de Hannah Einbinder. En cambio, Nicole Kidman ha triunfado con un estilismo más ejecutivo y masculino de Saint Laurent. Repasamos todos los mejores looks de la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2025.

Nicole Kidman con estilismo ejecutivo de traje beige con corbata de Saint Laurent

Nicole Kidman en los Critics Choice Awards 2025. Gtres

Demi Moore con vestido encorsetado de escote corazón de efecto satinado de Schiaparelli

Demi Moore en los Critics Choice Awards 2025. Gtres

Angelina Jolie con vestido de encaje y transparencias de Elie Saab

Angelina Jolie en los Critics Choice Awards 2025. Gtres

Ariana Grande con diseño artesanal de la colección Alta Costura Primavera-Verano 2025 de Dior

Ariana Grande en los Critics Choice Awards 2025. Gtres

Cynthia Erivo con estilismo de efecto cuero de lo más original de Armani Privé

Cynthia Erivo en los Critics Choice Awards 2025. Gtres

Zoe Saldana con vestido de efecto satinado en rojo de Saint Laurent

Zoe Saldana en los Critics Choice Awards 2025. Gtres

Margaret Qualley con vestido fluido al estilo coquette en lavanda de Chanel

Margaret Qualley en los Critics Choice Awards 2025. Gtres

Leighton Meester con vestido princesa repleto de pedería y transparencias de Dior

Leighton Meester en los Critics Choice Awards 2025. Gtres

Naomi Watts con vestido elegante con aberturas en negro de Prada

Naomi Watts en los Critics Choice Awards 2025. Gtres

Hannah Einbinder con vestido más original y extravagante de Louis Vuitton

Hannah Einbinder en los Critics Choice Awards 2025. Gtres

La alfombra roja de los Critics Choice Awards 2025 nos han vuelto a dejar boquiabiertas con todos los looks de las mejores invitadas. Una vez más, han servido a modo de inspiración para las propuestas estilísticas de las asistentes a las bodas, bautizos y comuniones de este año.