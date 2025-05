Del regreso de Angelina Jolie a Emma Stone, los looks más glamurosos en la cuarta alfombra roja del Festival de Cannes

Una vez más, el sur de Francia vuelve a ser el foco de todos los amantes del séptimo arte donde también tiene cabida el sector de la moda. La 78ª edición del Festival de Cannes ha comenzado con un despliegue de looks de invitada por parte de las actrices, celebridades o influencers que ya ha estado en boca de todos. No solamente por lo maravillados que nos hemos quedado a través de vestidos glamurosos, cautivadores o favorecedores, sino por la gran polémica que se ha generado sobre las normas de vestimentas de este año. ¿Los invitados del Festival de Cannes están cumpliendo con el dress code? No todos desde su inicio este martes, pero lo que sí es que nos han deslumbrado con un sinfín de propuestas estilísticas dignas de comentar.

Durante este viernes, proyectos de gran calibre como Eddington, de Ari Aster, se han presentado en el evento francés junto con una previa caminata de las invitadas por la icónica escalinata del Palacio de Festivales. Hemos visto desde el regreso de Angelina Jolie al Festival de Cannes hasta a Emma Stone convirtiéndose (una vez más) en una de las mejores vestidas de la noche. O, Philippine Leroy, que en medio de las grabaciones de la nueva temporada de Emily en París, ha encontrado un momento para desplazarse a la Riviera francesa para ofrecernos una lección de moda. Esta noche se han sumado personalidades prestigiosas de este sector en la alfombra roja del Festival de Cannes 2025.

Los looks de las invitadas en la cuarta alfombra roja del Festival de Cannes 2025

Angelina Jolie se convierte en toda una princesa con un vestido en color perla de escote palabra de honor que destaca por su aplique de infinitas lentejuelas. Una falda con vuelo que convierte el diseño en todo un sueño, perfecta para dar el movimiento suficiente al look. Lo ha desenfadado con un make up sencillo, así como presumiendo de una melena extralarga al natural.

Angelina Jolie en el Festival de Cannes 2025. Gtres

No existe alfombra roja sin que Emma Stone nos deje sin habla. Esta vez, con un vestido recto en rosa empolvado con una sutil cola y espalda descubierta que no puede favorecerle más. Lo destacable es el añadido de un diseño geométrico superpuesto en la zona superior del estilismo, el toque imprescindible para captar todas las miradas.

Emma Stone en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Natalie Portman vuelve a marcar tendencia con un vestido similar a la reinterpretación del icónico de Dior que llevó en la edición de 2023. Una confección de escote palabra de honor con un cuerpo de lentejuelas plateadas que continúa con una espectacular falda en forma de A en negra con detalles de destellos. Para acentuar la sensación de elegancia, ha añadido un clean look en formato moño.

Natalie Portman en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Si horas antes, lucía un estilismo coqueto en rosa pastel, ahora Kristen Stewart ha sido la más original con un traje de dos piezas en tono neutro conformado de blazer y bermudas por encima de las rodillas. No cabe duda de que la actriz siempre opta por un look totalmente inesperado, pero favorecedor, en las alfombras rojas de este calibre. Le ha dado el toque en tendencia con la camisa al tono junto con la corbata en negro.

France Cannes 2025 Bono: Stories of Surrender Red Carpet Natacha Pisarenko/Invision/AP Agencia AP

Philippine Leroy siendo fiel a su estilo sofisticado con un vestido de escote palabra de honor, también, que se ajusta perfectamente a su silueta. Lo más característico es el aplique de detalles metálicos sobre el tejido en negro para crear una sensación de contraste armonioso. Ha acentuado la elegancia del look con unas ondas al estilo Hollywood de lo más glamurosas.

Eddington - Premiere - 78th Cannes Film Festival GUILLAUME HORCAJUELO Agencia EFE

Lux Pascal con un maravilloso vestido plisado largo en rosa con escote corazón, sutil cola y abertura frontal. A modo de tirantes y terminaciones se decora unos detalles de pedrería que consiguen elevar el atuendo de una manera original y cautivadora. El hairstyle desenfadado es el detonante para relajar un poco más su estilismo.

Lux Pascal en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Ariadna Greenblat ha vuelto a hacerlo en el Festival de Cannes 2025: ha deleitado con un vestido princesa de efecto satinado en verde botella. Un escote palabra de honor que brinda un cuerpo ajustado que abre una falda con volumen de lo más original.

Ariadna Greenblat en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Hasta el próximo 24 de mayo seguiremos analizando, así como comentando, todos los looks de la alfombra roja del Festival de Cannes 2025 con el objetivo de cazar tendencias de invitada. Asimismo, también descubriremos si las invitadas cumplen o no las normas de protocolo.