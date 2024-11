Un armario de lujo de lo más criticado: así es el estilo de Melania Trump como mujer de Donald Trump

Donald Trump está a punto de regresar a la Casa Blanca cuatro años después de su derrota contra Joe Biden después de una madrugada electoral muy dura para el Partido Demócrata y que el candidato republicano y expresidente del país ha terminado con proyecciones de victoria en la mayoría de los estados clave que necesitaba para conseguir el triunfo final. Y por eso nosotras queremos empezar la jornada en España con un análisis del polémico estilo de Melania Trump con un armario de lujo que no deja a nadie indiferente.

Un armario de Melania Trump siempre marcado por la sofisticación. Unos conjuntos que nos han dado lecciones de estilo sobre cómo estilizar la figura al máximo, que han protagonizado guiños a la realeza y que han mostrado una personalidad muy marcada. Eso sí, no se ha librado de la polémica con sus elecciones más icónicas.

Melania Trump ve a EEUU dividido como nunca y denuncia intentos para silenciar a su marido JIM LO SCALZO Agencia EFE

La polémica acompañó a Melania Trump con sus zapatos de tacón. Primero, no gustó que luciera este calzado para subir al avión rumbo Texas para visitar una zona afectada por el paso del huracan Harvey en agosto de 2017, en una de sus primera polémicas como primera dama. O con su abrigo floral de Dolce & Gabbana que costaba 46.000 euros,

Donald Trump y Melania a su llegada a Palm Beach Manuel Balce Ceneta Agencia AP

En sus primeras navidades como primera dama, Melania Trump presentó la decoración navideña de la Casa Blanca con un diseño blanco de Dior que se convirtió en uno de sus looks más aplaudidos. Siempre apostando por prendas elegantes de firmas de lujo, desde trajes a vestidos.

Election 2024 Melania Trump ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Una relación que nació en el mundo de la moda y que desde entonces hasta hoy ha seguido vinculada a ella. Hoy, tras 19 años juntos y la segunda vez que intentan ser los habitantes de la Casablanca, siempre su elegancia y su acierto, estilísticamente hablando, también había situaciones en la que ha sido duramente criticada, lo que generó que la polémica también le acompañara durante el periodo de Trump como presidente. Sin olvidarnos de su chaqueta con mensaje de Zara en 20218 después de los rumores de separación con Donald Trump, 'I really don't care. Do U?' ('La verdad es que no me importa. ¿A ti?').

Donald Trump con su mujer Melania y sus hijos Barron Ivanka, Eric y Tiffany,en 2017 en el Capitolio de Washington jurando su cargo. JIM BOURG / POOL Agencia AP

Melania Trump sorprendió en el día de la investidura de su marido, el presidente Donald Trump, con un total look azul celeste de Ralph Lauren como guiño a a la icónica Jackie Kennedy. Veremos si esta vez, de confirmarse su vuelta a la Casa Blanca, también apuesta por un guiño histórico.