Elecciones en EEUU 2024, en directo: cuándo son, encuestas y últimas noticias sobre Donald Trump y Kamala Harris

La campaña electoral en EEUU sigue cara de perro entre ambos candidatos. El ex presidente Donald Trump prometió traer prosperidad económica a los latinos en Estados Unidos a la vez que estigmatizó como "criminales" a los migrantes recién llegados al país. Dijo estas palabras en un mitin en el estado clave de Pensilvania, donde el voto de los hispanos será decisivo, y donde reconoció que el cómico invitado a su mitin de Nueva York que describió Puerto Rico como una "isla de basura flotante" no debería haber ido al acto. Por su parte, Kamala Harris, la candidata demócrata, reivindicó que Estados Unidos necesita un "nuevo liderazgo" y pidió a los ciudadanos "pasar página" de lo que representa su rival republicano: "Me comprometo a ser una presidenta para todos los estadounidenses, a poner siempre al país por encima del partido y por encima de mí misma", declaró aclamada por una multitud en Washington DC.