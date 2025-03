Así es el look nupcial de Nerea Zabala en su boda con Ignacio Ruíz-Gallardón: atemporal y minimalista

Este sábado estamos de celebración en Madrid. Aunque no sea un día soleado y caigan algunas gotas de lluvia, nada ha podido con la celebración de la boda entre Ignacio Ruíz-Gallardón y Nerea Zabala en la iglesia de Santa Bárbara. El tercer hijo de Alberto Ruíz Gallardón, abogado, fiscal en excedencia y político español, se da el 'sí quiero' con su reciente esposa, enlace matrimonial que no se ha querido perder ninguna personalidad de la jet set, como Celia Vega Penichet, la sobrina de Ana Obregón.

El novio ha sido el primero en entrar en la iglesia acompañado de su madre, María del Mar Utrera, quien ha impresionado con un precioso vestido de silueta recta en buganvilla que lo ha elevado con abrigo cal estilo setentero, diadema y zapatos de tacón al tono. Sonriente y emocionado ha pasado el pasillo alrededor de todos los invitados con las ganas de recibir a su futura esposa con un traje de chaqué con camisa blanca y corbata azul. Instantes posteriores, ha llegado uno de los momentos más icónicos, esperados y enternecedores. No solamente por las caras de ilusión de los novios por lo que próximamente les deparará sus vidas, sino por el vestido de novia de Nerea Zabala, que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que los looks nupciales de invierno nos siguen impresionando, conociendo las propuestas creativas que escogen tanto los diseñadores como las novias para brillar en uno de los días más especiales de toda la vida. Aun así, sabemos que encontrar el adecuado a las condiciones meteorológicas, pero con la esencia de aquella que lo lleva es complicado. No obstante, Nerea Zabala se ha convertido en una de las novias de invierno más cautivadoras de todos los tiempos.

Ignacio Ruíz-Gallardón y Nerea Zabala se dan el "sí quiero" rodeados de amigos y familiares Francisco Guerra Europa Press

Los detalles del look nupcial de Nerea Zabala en su boda con el hijo de Alberto Ruíz Gallardón

Nerea Zabala ha lucido un vestido de novia atemporal y al estilo minimalista que cuenta con una chaqueta corta ajustada a la silueta, mangas largas y cuello mao y una falda de silueta recta con un sutil vuelo, junto con una corta cola, que da el movimiento que necesita el look nupcial. No cabe duda de que estamos hablando de un diseño de lo más acertado, que nunca pasa de moda y que volverá a ser uno de los estilos favoritos en las tendencias en boda 2025. Elegante, sofisticada y favorecedora; así ha brillado Nerea Zabala con su vestido de novia en su boda con el hijo de Alberto Ruíz Gallardón.

Ha elevado el atuendo con precioso velo de tul de corte midi que envolvía su silueta hasta la cintura, así como con un tocado de flores bordadas que ha dado un toque romántico a la estética. En cuanto al calzado, ha roto con la seriedad del vestido de novia con unos zapatos de tacón destalonados de punta cuadrada al tono con los que fusiona glamur con comódidad sin tener que sufrir de dolores de pies en un gran día como este.

En cuanto a términos de belleza, ha escogido un look de maquillaje de lo más natural, apostando por tonalidades rosadas que han enfatizado las facciones de la novia. También, se ha decantado por uno de los peinados más clásicos de las novias, como es un moño de altura media para no quitar el protagonismo ni al tocado floral ni al velo.

Nerea Zabala e Ignacio Ruíz-Gallardón se han casado en la iglesia de Santa Barbara de Madrid con un vestido de novia que será toda una inspiración para las futuras bridals del 2025.