"Ayer en la calle me quitaron el móvil": Ana Obregón desvela en 'Y ahora Sonsoles' ser víctima de un robo

El programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 ha vivido este martes un momento impactante cuando Ana Obregón, actriz y colaboradora habitual del espacio vespertino de Atresmedia, ha revelado una experiencia personal que ha dejado sin palabras a todos los presentes, incluso a Sonsoles Ónega. La actriz ha confesado en vivo que había sido víctima de un robo, pero que había tomado medidas inmediatas para proteger su privacidad: "He conseguido borrarlo todo", dijo con una tranquilidad que ha sorprendido a los espectadores.

Todo ha comenzado durante el análisis de un suceso que acaparó la atención en el programa: una brutal agresión derivada de una discusión de tráfico. Dos conductores, en plena disputa, fueron testigos de un altercado que, en principio, parecía resolverse de manera pacífica. Sin embargo, un motorista se unió a la escena, aparentemente para calmar los ánimos. Lo que parecía ser una intervención para apaciguar la situación dio un giro inesperado cuando el motorista, al notar que uno de los implicados estaba ebrio, decidió robarle sus pertenencias antes de huir rápidamente del lugar. Esta historia de inseguridad en las calles se convirtió en el tema central del debate.

Fue en medio de esta conversación cuando Ana Obregón ha sorprendido a todos con su revelación. "Ayer, mientras andaba por la calle, pasó una moto y me quitó el móvil", ha comentado, dejando a los presentes atónitos. La actriz ha relatado con calma cómo había sido víctima de un robo similar, algo que, aunque impactante, no pareció alterarla demasiado. "Sí, me han robado y lo he borrado todo", ha continuado, refiriéndose a la acción que tomó para evitar que su teléfono fuera clonado o sus datos personales fueran comprometidos.

La declaración de Ana Obregón ha sido recibida con asombro por los colaboradores del programa. Miguel Lago, visiblemente sorprendido, ha preguntado: "¿Te han robado el móvil?". A lo que Ana Obregón ha respondido afirmativamente. Sonsoles Ónega, presentadora del programa, no ha podido evitar exclamaciones de incredulidad: "¡Madre mía, el robo de Ana Obregón!". Este inesperado robo y la reacción de la actriz han generado una oleada de comentarios en redes sociales. La noticia se ha vuelto viral, con muchos usuarios destacando la rapidez con la que Ana reaccionó al borrar toda la información de su móvil. Otros aplaudieron su capacidad para mantener la calma en un momento tan agobiante para cualquiera. Afortunadamente, Ana Obregón ha asegurado que, a pesar del susto, se encontraba bien y que seguiría adelante con su vida sin mayores consecuencias.