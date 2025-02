Este fue el vestido de novia más andaluz de Susana Saborido en su boda con Joaquín hace 20 años

Entre rumores de infidelidades, crisis, y separación, es buen momento para recodar el vestido de novia más andaluza de Susana Saborido en su boda con Joaquín hace 20 años. Y más este viernes, que se celebra el Día de Andalucía. El Puerto de Santa María se volcó para celebrar la boda de su bético favorito, Joaquín Sánchez, quien, en el verano de 2005 se casaba con Susana Saborido, la mujer junto a la que lleva más de dos décadas unido. Un enlace en el que no faltó el mundo del fútbol y de Andalucía, y en el que hoy nosotras nos queremos fijar en el vestido de novia de Susana Saborido con este toque andaluz y boho, que tanto representa su estilo.

Un vestido de novia el de Susana Saborido con cuerpo estilo corsé con flores bordadas y su escote palabra de honor redondeado, la silueta ajustada de esta zona se abría al llegar a una gran falda de volantes, al estilo de las batas de cola con ese toque andaluz que tanto nos guara. Pero no solo eso, también lo acompañó con un velo de encaje colocado al estilo de los años 20, y su melena suelta. Un novia de esas de más es más en su primera boda con Joaquín, antes de volverlo hacer hace unas semanas en Las Vegas. Pero en este primer 'bridal look' no faltó nada, ni un gran collar con una cruz de brillantes, ni un ramo de hortensias y lirios blancos.

El vestido de novia de Susana Saborido. Gtres

Sin duda, Susana Saborido fue una novia de estilo dosmilero y de lo más andaluza, cuando el 'más era más', que ahora nos costaría mucho más ver en pleno 2025 en cualquier boda en Andalucía.