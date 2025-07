Así es el vestido ibicenco de 670 euros con el que Paula Echevarría ha arrasado en sus vacaciones en Asturias

Paula Echevarría ha vuelto a convertirse en la reina del verano. Esta vez, lo ha hecho desde el norte, concretamente en Asturias, su tierra natal, donde ha presumido de estilo, bronceado y tipazo con un look que grita vacaciones, mar y alegría. ¿Su secreto? Un vestido largo de inspiración ibicenca firmado por Charo Ruiz Ibiza que es, sin duda, uno de los más virales y bonitos de la temporada.

El vestido de Paula Echevarría no solo destaca por su diseño artístico y colorido, sino que también representa una de las grandes apuestas de cada verano: el estilo ibicenco. Tejidos ligeros, colores vivos, siluetas relajadas y estampados florales o naturales son las claves de este código de vestuario que nunca falla cuando las temperaturas suben. Y si viene con sello Charo Ruiz, es sinónimo de éxito.

El estilo ibicenco, la gran tendencia de cada verano

La actriz ha elegido el modelo Opal de la colección Morgana Blossom, una pieza que no pasa desapercibida por su color verde vibrante y su estampado de grandes flores rojas. Se trata de un vestido palabra de honor, confeccionado en tejido elástico y efecto nido de abeja, que se adapta al cuerpo con elegancia y realza la silueta.

El diseño tiene un precio de 670 euros y está elaborado en un 90% de algodón y 10% de poliéster, lo que lo convierte en una opción fresca, cómoda y sofisticada para los días de calor.

Vestido ibicenco. Charo Ruiz

Para completar el look, Paula ha apostado por unas sandalias planas negras de la firma Gioseppo, un bolso mini de rafia con asa larga y unas gafas de sol XL, en un estilismo perfecto para un paseo junto al mar o una comida con vistas al puerto. Un look que equilibra lo boho y lo chic y que confirma que el estilo mediterráneo no entiende de coordenadas geográficas.