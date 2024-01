Aunque se hayan acabado las fiestas, Naty Abacal tiene el eterno vestido de lentejuelas que siempre es de diva

Si bien hace tiempo que las lentejuelas tienen vida más allá de los eventos navideños, es cierto que es especialmente en esta época del año cuando vuelven a las estanterías de las tiendas convirtiéndose en uno de los éxitos incombustibles de cara a vestirnos en Nochevieja o incluso Nochebuena, Navidad y las múltiples cenas y comidas de la temporada navideña. Ahora pasadas las fiestas, seguimos amando este vestido negro de lentejuelas que Naty Abascal ha lucido para terminar 2023 y empezar 2024 con su estilazo propio. Pero no solo nosotras, también Naty Abascal ha empezado el año con esta maravilla de vestido de lentejuelas de Zara que parece de lujo. Porque solo ella puede lucir así a los 80 años. Su pasión por la moda la ha convertido en un icono de estilo para mujeres maduras que buscan vestir elegantes y sofisticadas en cualquier ocasión.

En esta ocasión, Naty Abascal nos ha sorprendido con un look elegante y atemporal que demuestra que la edad no es un impedimento para lucir increíblemente chic con este vestido negro lentejuelas que las mujeres de 80 años van a querer llevar para cualquier fiestaa. Porque no solo Isabel Preysler o Tamara Falcó son nuestras reinas de todas las fiestas, Naty también. La sevillana fue de las primeras top models en España y es musa de grandes diseñadores de Alta Costura, como Oscar de la Renta o Valentino. Tanto por su forma de combinar prendas, como por la forma de lucir los conjuntos, es considerada una de las mujeres mejor vestidas, en otras palabras, es la mejor guía de inspiración para cualquier mujer, da igual si tienes 30 o 70 años. Al igual que Carmen Lomana o Carmen Gimeno o la Reina Letizia, son ejemplos de mujeres que marcan un antes y después en la moda y en la belleza. Y a sus 80 años, Naty Abascal sigue demostrando que es una de las reinas de la elegancia en nuestro país.

Naty Abascal con vestido de lentejuelas. @natyabascal

Un estilismo de lo más glamuroso que podemos copiarle a Naty Abascal en cualquier fiesta en este 2024.