Ayuso es la invitada perfecta de verano con este vestido verde oliva de firma sevillana en su cita con el Rey

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer y ya hemos perdido la cuenta de las veces que se ha convertido en la mejor vestida en todos los eventos durante las últimas semanas. Porque en campaña, también es muy importante el mensaje que mandas a través del look. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid es un claro ejemplo de ello. Porque la ropa habla, es lenguaje y cada día los políticos españoles lo tienen más claro. Y lo ha dejado claro en su cita con el Rey con este vestido de firma sevillana.

En un acto institucional celebrado este lunes, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar una lección de estilo con un look que combina elegancia, sobriedad y un guiño al diseño español. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido al Rey Felipe VI enfundada en un sofisticado vestido verde oliva de la firma sevillana Vogana, consolidando su apuesta por la moda nacional en los eventos de relevancia. Después de un domingo en los toros, para empezar la semana, se ha decantado por la firma sevillana Vogana, que ha conquistado su armario en los últimos meses.

El vestido de firma sevillana de Ayuso

El diseño, de corte midi y líneas minimalistas, destaca por su patrón fluido y cuello drapeado, una seña de identidad habitual en las colecciones de la marca andaluza. El vestido se ciñe sutilmente a la cintura para estilizar la figura y cae con naturalidad, aportando movimiento sin perder la formalidad que requiere un acto de estas características. El tono verde oliva, una elección poco habitual pero acertadísima para este tipo de citas, ha resultado favorecedor y versátil, aportando frescura sin perder autoridad. Ayusoha acompañado el vestido con un discreto brazalete metálico y unos pendientes largos, dejando todo el protagonismo al diseño.

El Rey participa en la sesión ‘Princesa de Girona Inspira’ en la URJC de Móstoles (Madrid) A. Pérez Meca Europa Press

El cabello recogido en un moño bajo con ondas suaves y un maquillaje natural con énfasis en la mirada han redondeado un look pulido, elegante y 100% made in Spain. Vogana, la firma con sello sevillano que ha conquistado los armarios de muchas invitadas y mujeres influyentes, suma así un nuevo espaldarazo institucional de la mano de una de las figuras políticas más mediáticas del país. Este estilismo se suma a la lista de looks cuidados con los que Díaz Ayuso reivindica el talento del diseño español contemporáneo, apostando por marcas emergentes y consolidadas que combinan tradición, artesanía y modernidad.