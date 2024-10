Ayuso saca su lado más deportivo con esta sudadera con un potente mensaje (y de marca española) que cuesta 90 euros

Isabel Díaz Ayuso ha empezado la semana sacando su lado más deportivo después de darlo todo ayer en el concierto de Manuel Turizo en la Puerta de Alcalá por la Hispanidad. Manuel Turizo puso a bailar este domingo a más de 110 mil personas en la emblemática Puerta de Alcalá, según datos de la Comunidad de Madrid. Los asistentes cantaron y vibraron con sus grandes éxitos, y disfrutaron de muchas sorpresas y amigos invitados, entre ellos Lola Índigo, Kapo y Mau & Ricky. Un concierto histórico para la música y la capital española, que una vez más demostró que “todos los acentos caben en Madrid”.Y entre ellos, Ayuso, que ni la lluvia en las últimas canciones impidió que lo diera todo.

Pero esta mañana, Isabel Díaz Ayuso ha sacado su lado más cómodo y chandalero para entregar en el recién reconstruido campo de fútbol de Villamanta el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid a la Selección española masculina de fútbol, que ha recibido el seleccionador Luis de la Fuente. Ayuso ha subrayado que este galardón “celebra victorias, pero también el triunfo de valores como equipo, constancia, sacrificio, ambición y humildad”.

Isabel Díaz Ayuso entrega a la Selección Española de futbol representada por su entrenador Luis de la Fuente y Jesús G. Feria Fotógrafos

Y lo ha hecho con una sudadera reciclada de la misma marca de las zapatillas de la Infanta Elena. Ecoalf es la marca española pionera en utilizar botellas de plástico para elaborar sus prendas. En 2009, cuando el tema de la moda sostenible era una reivindación minoritaria, Javier Goyeneche se propuso crear prendas de moda de calidad utilizando solo materiales reciclados. Sus anoraks y prendas técnicas se convirtieron en su seña de identidad y en uno de los productos más codiciados por los fashion-insiders.

La sudadera con mensaje de Ayuso

Una sudadera azul estampada en otro color, un verde suave, el lema de la enseña en la espalda, 'Because There Is No Planet B', que significa 'Porque no existe el planeta B', una frase que Ecoalf ha hecho suya a lo largo de estos años.

Sudadera Ayuso. Ecoalf

De nombre Storm y a la venta en la tienda online de la marca por 89,90 euros, tal y como se especifica, "está hecha de algodón orgánico 50%, material cultivado de manera natural que nos permite además reducir el uso de agua que se emplea en el proceso de producción. Este tejido es de gran calidad y promueve la economía circular. Es una sudadera suave y muy cómoda, todo un básico para el día a día que combina moda y sostenibilidad".