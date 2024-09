Primera semana de septiembre superada, ahora bien, en cuanto entramos en el bucle no hay quien salga de él. Pero tranquila, estamos aquí para brindarte toda la inspiración que necesitas con 7 looks para volver esta semana a la oficina como toda una experta en moda. Hemos seleccionado estilismos para todas, desde las que prefieren la comodidad de los vestidos hasta las fans acérrimas de los vaqueros incluso para estar sentadas durante horas, por desgracia no existe un manual de estilo como tal para volver a la oficina con estilo después de meses pegadas a un bikini, pero con estos 7 looks será como si lo hubiera.

Esta temporada volveremos a llevar a la oficina total looks con americana, chaleco y pantalones a juego, pero también faldas midi y jerséis tipo polo. No olvides que la clave para elevar cualquier look son los accesorios, desde joyas minimalistas hasta bailarinas de rejilla y accesorios para el pelo como lazos o diademas. Estos son los 7 looks para volver esta semana a la oficina como toda una experta en moda.

Look boho-chic

Una de las tendencias más deseadas de la temporada, y que ahora también llevarás a la oficina, ¿cómo? Con volantes y estructuras holgadas, a este conjunto de Zara puedes añadir un cinturón ancho y unas botas cowboy para conseguir un estilismo 10.

Camisa volantes lazadas de Zara (27, 95 euros)

Camisa volantes lazadas Zara

Jeans wide leg tiro alto de Zara (29,95 euros)

Jeans wide leg tiro alto Zara

Look romantic-glam

¿Quién dice que los vestidos son solo para la temporada primavera-verano? Femeninos y románticos a la par que versátiles y cómodos, así serán los vestidos que llevarás en septiembre a la oficina, y si pueden ser en el color estrella de la temporada mejor aún.

Vestido estampado de Zara (39,95 euros)

Vestido estampado Zara

Look preppy-chic

Si eres amante del estilo preppy y no sabes como incorporarlo a tus outfits de oficina, esta combinación de camisa cropped y falda midi con raya diplomática de Mango es la respuesta a tus pensamientos, el toque estrella lo pondrán unos zapatos de punta.

Camisa crop bolsillo de Mango (25,99 euros)

Camisa crop bolsillo Mango

Falda traje raya diplomática de Mango (39,99 euros)

Falda traje raya diplomática Mango

Look con aires masculinos

¿Te encanta colarte en el vestidor de tu chico y ver que le puedes coger prestado para tus looks de oficina? Estás de suerte porque esta temporada el mítico jersey tipo polo se convertirá en tu mejor aliado en las mañanas frescas de septiembre y ya si lo combinas con unos pantalones anchos el resultado será de lo más sofisticado.

Polo cuello abotonado de Mango (19,99 euros)

Polo cuello abotonado Mango

Pantalón pinzas wideleg de Mango (39,99 euros)

Pantalón pinzas wideleg Mango

Look smart casual

¿Eres de las que cree en los armarios cápsula y tiene uno para cada estación del año? Te aplaudimos porque no puede haber nada más inteligente que estos para resolver cualquier estilismo. Y si, por el contrario, no sabes de lo que estamos hablando, añade estas 3 prendas a tu colección, te salvarán en más de una ocasión.

Americana piel ante bolsillos de Massimo Dutti (269 euros)

Americana piel ante bolsillos Massimo Dutti

Camisa mil rayas stretch mezcla algodón de Massimo Dutti (49,95 euros)

Camisa mil rayas stretch mezcla algodón Massimo Dutti

Jeans tiro medio relaxed fit wide leg de Massimo Dutti (59,95 euros)

Jeans tiro medio relaxed fit wide leg Massimo Dutti

Look acabados geométricos

En el caso de que de los pantalones no sean lo tuyo ni para ir a la oficina, apuesta por faldas midi o largas como esta de Massimo Dutti. Se convertirán en un salvavidas en tu armario, no solo en septiembre sino por lo que resta de año gracias a su facilidad a la hora de combinar.

Camiseta modal seda manga larga ligera de Massimo Dutti (35,95 euros)

Camiseta modal seda manga larga Massimo Dutti

Falda larga evasé detalle cuadros de Massimo Dutti (89,95 euros)

Falda larga evasé detalle cuadros Massimo Dutti

Look retro executive

Para las que no les gusta pasar mucho tiempo frente al armario pensando en lo que llevar a la oficina, los monos son un gran acierto. Este con aires diplomáticos de Zara es ideal para presumir de bronceado mientras el tiempo lo permita.

Mono rústico rayas con lino de Zara (39,95 euros)

Mono rústico rayas con lino Zara

Con estos 7 looks estás lista para volver a la oficina en septiembre como toda una experta en moda.