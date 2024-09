5 Marcas de zapatillas (y sus modelos estrella) que son un acierto tengas la edad que tengas

Aunque oficialmente el verano no haya terminado, los días cada vez son más frescos lo que nos invita a dejar a un lado las sandalias y sacar de paseo las zapatillas. Este calzado será una temporada más el rey por excelencia de nuestros estilismos más abrigados. Y aunque la industria de las sneakers crece sin cesar, hay 5 marcas de zapatillas que siguen siendo las grandes triunfadoras en los armarios de las más fashionistas, desde Adidas a Converse, sabemos que modelos arrasarán en las tiendas y en las calles esta temporada otoño-invierno 2024/2025 tengas la edad que tengas.

Una de las cosas que más nos gusta del boom de las zapatillas es su capacidad de adaptación a diferentes estilos, ya sea que te las pongas con un estilismo athleisure, o un outfit más sofisticado para ir a la oficina,las zapatillas siempre son una buena idea. ¿Y qué decir de su capacidad para rejuvenecer looks a partir de los 50? Pues eso, que básicamente estamos enamoradas de las zapatillas y esperamos que nunca acabe su reinado. Ahora bien, hay zapatillas y zapatillas, entonces, ¿cuáles elegir para que sean tu compañera fiel hasta el próximo verano? Te damos una pista, varias de ellas ya las conoces de tu adolescencia.

Zapatillas Converse chuck taylor all star (75 euros)

Chuck taylor all star Converse

Un clásico que nunca pasa de moda, las Gen Z no sabrán de su existencia, pero yo recuerdo llevar mis Converse rojas a juego con el bolso con suela de zapatilla a todas horas en mi adolescencia. Este año volveremos a ver como el modelo original (en negro) vuelve a ser tendencia y dejaremos a un lado el modelo con plataforma que tanto se ha llevado en las últimas temporadas.

Zapatillas Adidas gazelle (120 euros)

Gazelle Adidas

No hay duda de que las zapatillas Adidas Gazelle son una compra segura y de que están triunfando haya donde van, se podría decir que no hay experto en moda que no las tenga en su armario. Estas zapatillas nacieron en los 70 como calzado de entrenamiento, a día de hoy Adidas no deja de ampliar su paleta cromática y se han convertido en un accesorio de lo más deseable.

Zapatillas New Balance 530 (120 euros)

530 New Balance

Hace varias temporadas que las zapatillas de estilo running han dejado de servir solo para salir a correr y se han colado en los estilismos de street style de muchas celebs e influencers. Si te gustan las zapatillas chunkys con reminiscencias dosmileras, apúntate a la fiebre de las New Balance 530, han venido para quedarse.

Zapatillas Nike cortez (89,99 euros)

Cortez Nike

Las Nike cortez están de vuelta y prometen ser más tendencia que nunca con un diseño renovado, pero sin perder la esencia retro que tanto está triunfando. Ya te hemos dicho en otras ocasiones que el granate va a ser el color de la temporada, así que no hay excusas para que no las añadas a tu armario.

Zapatillas Puma speedcat (110 euros)

Speedcat Puma

¿Podríamos estar hablando de las nuevas zapatillas it de la temporada? Todo apunta a que sí, y es que ya hemos empezado a ver las Puma speedcat en algunas de nuestras fashionistas favoritas y no nos cabe duda que arrasarán en las semanas de la moda en las próximas semanas. Estas zapatillas tienen su origen a principios de los 2000, cuando los chicos más cool del 'insti' las llevaban a todas horas y que actualmente se han reinventado para ser las nuevas Adidas Samba.

Estas 5 marcas de zapatillas triunfarán en la temporada otoño-invierno 2024/2025, nosotras ya tenemos nuestras favoritas, ¿cuáles serán las tuyas?