Brillo, estilo y descuentos: estas sandalias doradas son el flechazo del verano

El dorado es el color que nunca falla cuando se trata de elevar un look veraniego. Su capacidad para aportar luminosidad y sofisticación lo convierte en el aliado perfecto para cualquier outfit, desde los más relajados hasta los más elegantes. Además, se adapta a distintas armonías cromáticas, favoreciendo tanto a pieles cálidas como frías. Este verano y siempre las sandalias doradas son un must que no te puede faltar. Aquí te mostramos cinco modelos que combinan estilo, comodidad y precio.

Elegancia natural: Alpargatas Marypaz

El modelo de alpargatas de Marypaz, con detalles brillantes es perfecta para estar cómoda con estilo. Con su diseño de cuña de esparto y detalles en strass, aportan un toque glam a cualquier conjunto de día o noche. Perfectas para combinar con vestidos vaporosos o pantalones fluidos, como los tipo palazzo, en tonos tierra o pastel.

Marca : Marypaz

: Marypaz Modelo : Cuñas esparto strass

: Cuñas esparto strass Precio original : 33,99 €

: 33,99 € Precio rebajado: 22,99 €

Alpargatas doradas strass Mary Paz

Minimalismo chic: Sandalia plana Lodi

Si prefieres un diseño más minimalista, esta sandalia plana de Lodi es tu mejor opción. Confeccionada en tejido efecto rafia dorado y decorada con pedrería, esta sandalia es perfecta para looks urbanos y sofisticados. Su tacón plano de 2 cm y plantilla de gel garantizan confort durante todo el día.

Marca: Lodi

Modelo: NU4890

Precio original: 135,00 €

Precio rebajado: 60,00 €

Sandalias hebilla Lodi

Comodidad casual: Alpargata plana Graceland

Para los días más relajados, las alpargatas planas de Graceland en tono oro son una apuesta segura. Su diseño sencillo y versátil las convierte en el complemento ideal para shorts, faldas midi o vestidos estampados. Además, su precio las hace aún más atractivas.

Marca : Graceland

: Graceland Modelo : Sandalia oro

: Sandalia oro Precio original : 34,99 €

: 34,99 € Precio rebajado: 16,99 €

Alpargata plana Graceland

Sofisticación trenzada: Sandalias Gioseppo

La marca de la que Elsa Pataky es embajadora, Gioseppo, nos ofrece este diseño de piel trenzada y tacón bajo. Son perfectas para quienes buscan un toque sofisticado sin sacrificar la comodidad. Su tono platino combina a la perfección con prendas en blanco, negro o colores vibrantes como coral o turquesa.

Marca : Gioseppo

: Gioseppo Modelo : Pownal

: Pownal Precio original : 140,00 €

: 140,00 € Precio rebajado: 110,00 €

Sandalias trenzadas Gioseppo

Glamour elevado: Sandalias de tacón Pedro Miralles

Si lo tuyo son los looks de impacto, las sandalias Patricia de Pedro Miralles son el flechazo definitivo. Con su plataforma de 4 cm y tacón de 13,5 cm, estilizan la figura y aportan un aire festivo. El acabado metalizado en platino las convierte en el complemento ideal para eventos especiales o noches de verano.

Marca : Pedro Miralles

: Pedro Miralles Modelo : Patricia

: Patricia Precio original : 159,00 €

: 159,00 € Precio rebajado: 143,10 €

Sandalia de tacón dorado Pedro Miralles

¿Cómo combinar el dorado este verano?

El dorado se integra fácilmente en cualquier paleta de color. Para pieles cálidas, combínalo con tonos tierra, coral o mostaza. Si tu colorimetría es fría, apuesta por blancos, azules o verdes esmeralda. En cualquier caso, unas sandalias doradas aportan ese toque de brillo que transforma un look sencillo en uno memorable.

De hecho, contar con unas sandalias doradas nos ofrece un comodín perfecto. Porque podremos usarlas prácticamente con cualquier combinación que se nos ocurra. Y por arte de magia habremos añadido glamour a nuestro estilismo. Aprovecha las rebajas y no dejes escapar tu modelo de sandalia dorada favorito. No dejarás de usarlas.