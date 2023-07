Las camisas fluidas, cómodas y más bonitas que puedes encontrar en Zara, Mango y Massimo Dutti que querrás llevar a la oficina en julio

A la hora de planificar los looks de la semana, las primeras prendas que escogemos y que normalmente son más diferentes, coloridas y originales son las faldas y los pantalones, ya que nos dan mucho juego a la hora de vestir, aportando ese toque de color y alegría a los días de verano en la oficina. Pantalones tan elegantes y básicos como los pantalones tipo wide leg de Zara de Rocío Osorno que lució con un cárdigan en lila, y es que este tipo de pantalones que combina con todo y podemos combinarlos con un sinfín de prendas, creando así diferentes looks. Por otro lado tendríamos las faldas midi de lo más sencillas y discretas como esta falda midi de vuelo blanca de estampado floral en rosa de Carmen Gimeno, una opción perfecta para el día a día. Sin embargo, si hay una prenda que no nos puede faltar en nuestro armario a la hora de terminar un look esa es la camisa. En tiendas como Zara, Mango y Massimo Dutti podemos encontrarlas en un sinfín de tejidos, como camisas de lino, de rayas, siguiendo la tendencia ‘MermaidCore’ o románticas. Las camisas son una opción muy adecuada para combinar con unos jeans, unos shorts en verano o con bermudas, una prenda muy versátil y elegante para ir a la oficina sin pasar calor.

Las camisas fluidas son perfectas para esos días de calor, ya que, por su tejido, no se ajustan a la piel y, por tanto, son muy útiles en estos meses. Camisas como esta celeste y de lino de Vicky Martín Berrocal, creando un look perfecto para ir a la oficina que termina con un pantalón de pinza negro y unos stilettos o esta otra camisa de rayas de corte oversize de Tamara Falcó, una opción muy clásica y elegante para todo tipo de ocasiones. Sin duda, las camisas son un imprescindible en nuestro armario ya sea en invierno o en verano, ya que podemos usarlas tanto para ocasiones especiales como para el día a día, dependiendo de los accesorios que usemos. Por ello, te enseñamos las camisas fluidas más bonitas y cómodas que podrás encontrar en Zara, Mango y Massimo Dutti para ir a la oficina este verano y lucir perfecta.

Blusa textura guipur, de Zara (12,99€)

Blusa estampada, de Zara (12,99€)

Blusa plisada manga abullonada, de Mango (12,99 €)

Camisa satinada estampada, de Mango (17,99 €)

Camisa rayas mezcla lino gofrado, de Massimo Dutti (49,95 €)

Blusón 100% lino, de Massimo Dutti (39,95 €)

Estas son algunas camisas fluidas y muy cómodas que puedes combinar con un sinfín de prendas para ir a la oficina este verano.