Belén Rueda se acaba de pasar el juego demostrando que no hay edad para enseñar el ombligo con esta falda midi

La noche de anoche fue de celebración, por el 15 aniversario de la productora Bambú Producciones y fueron muchos fueron los famosos que no dudaron en acercarse y celebrar el aniversario de la productora que revolucionó la historia de la ficción en televisión y que sin duda, todas hemos visto sus series de pequeñas o adolescentes. Desde Juana Acosta con un total look negro, a Candela Peña con un vestido de Celia B, o Elsa Pataky con un LBD de lo más sexy, o Eva Longoria con vestido blanco cut out. Pero sin duda, nosotras nos quedamos con el estilismo de Belén Rueda que una vez más ha demostrado que da igual que tengas 50 o 60 años, porque aún puedes lucir ombligo con la máxima elegancia y estilo. Muchas personas aseguran que la moda no tiene edad. Una creencia que se ha extendido en los últimos años y que ha confirmado Belén Rueda con esta favorecedora falda midi de tiro bajo y lentejuelas que también es perfecto para las mujeres de más de 50 años

Una preciosa imagen en la que hemos podido apreciar que Belén Rueda se une a las mujeres de más de 50 años que han decidido romper las normas estilísticas establecidas. Ya no hay prendas adecuadas o inadecuadas en función de una franja de edad concreta, porque sí, la moda no tiene edad. Que se lo digan si no a Belén Rueda, que no dudó en atreverse con un top transparente hace unos meses y ahora con esta falda enseñando el ombligo. Y así se sumaba a una de las tendencias más punteras del momento.

Belén Rueda con falda de tiro bajo. GTRES

Una Belén Rueda que ha lucido espectacular con un crop top blanco con mucho volumen semitransparente a juego con la falda de tiro bajo de pailletes de sirena, para enseñar el ombligo.