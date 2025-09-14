La camiseta de efecto rejuvenecedor de Sara Carbonero es de firma de lujo y cuesta más de 400 euros

En un momento de transición de verano a otoño, Sara Carbonero nos está comenzando a mostrar cuáles serán sus básicos de fondo de armario. Sabemos que el entretiempo es una de las fases del año donde vestirse en una misión casi imposible, pero nada mejor que una dosis de inspiración para tener ideas para sacar partido a los esenciales. Hablamos de vaqueros rectos, camisas clásicas o camisetas básicas, como la que nos acaba de mostrar la celebridad a través de Instagram Stories.

Estamos a punto de dar comienzo a las tendencias de otoño, como será el layering. Sí, nos estamos refiriendo a la técnica estilística de jugar con las capas o los largos para divertirse con la superposición de distintas prendas de vestir. Para ello, debemos necesitar los básicos de los más básicos, que actuarán o bien como la base del estilismo o bien como la estrella de este. Tras descubrir la nueva compra de Sara Carbonero sabemos que esta última alternativa será la triunfadora, puesto que se trata de una propuesta versátil, divertida y propia de una de las firmas de lujo más deseadas del panorama internacional actual.

La camiseta de Sara Carbonero de Loewe

Estamos a punto de descubrir los looks de otoño de Sara Carbonero, donde estamos seguras de que desplegará su estilo bohemio tan característico y que tan de moda está esta temporada. Pero, antes de adelantarnos a ello debemos hacer una pausa para analizar, así como comentar, la última adquisición de la celebridad que nos ha mostrado en sus redes sociales. Se trata de una camiseta de efecto rejuvenecedor que nos recuerdan a las típicas que llevábamos en nuestra adolescencia.

El look de Sara Carbonero. Instagram @saracarbonero

De cuello redondo, ligeramente ajustada y protagonizada por el color mostaza tanto el cuello como las mangas. Lo firma la marca española de lujo Loewe y está disponible en todas las tallas por 420 euros.

Camiseta bicolor, de Loewe (420 euros)

Camiseta bicolor. Loewe

Una de las firmas españolas de lujo más deseadas por las celebridades

Loewe se ha convertido en una de las firmas españolas de lujo más queridas tanto por las celebridades como por las influencers o editoras de moda. Gracias al talento de su diseñador creativo, Jonathan Anderson, ha fusionado la estética tradicional o clásica con la modernidad y un claro enfoque al artesanía. Ha consolidado piezas únicas, sobre todo en el campo de los bolsos, como el icónico Flamenco o Puzzle. Pero, estos no son los únicos tesoros que entran en el armario de las famosas, sino que la sección textil está acaparando cada vez las tendencias. Recordemos los vaqueros anchos monograma, los jerséis de punto que triunfan en el street style o las camisetas o tops básicos con el logo. Sobre todo, esta última prenda de vestir ha conquistado a personalidades de gran calibre como María Pombo, Georgina Rodríguez o Victoria Federica.

Y ahora ha llegado el turno de Sara Carbonero, con una compra de lo más original y lejos de lo que solemos ver sobre el asfalto. Tiene un gran abanico de posibilidades a la hora dude combinar, desde con bermudas para ir a la oficina hasta con faldas de encaje para un aire más actual.