Sara Carbonero se rinde al lujo: los zapatos ‘Cenicienta’ de Aquazzura por 1.450 euros que todas desean

Si pensábamos que el estilo de Sara Carbonero no podía sorprendernos más, lo ha vuelto a hacer. La periodista ha compartido en sus redes sociales su última adquisición: los espectaculares salones Lumiere de Aquazzura, unas auténticas joyas de diseño valoradas en 1.450 euros que ya están causando sensación entre las amantes de la moda.

Con su característico gusto por las piezas especiales, Sara ha apostado por un diseño digno de alfombra roja. Los zapatos, confeccionados en PVC transparente y decorados con un delicado entramado de cristales que captan la luz a cada paso, parecen sacados de un cuento de hadas. No es de extrañar que en redes sociales ya se hayan ganado el título de los “zapatos de Cenicienta” de la temporada.

El diseño más sofisticado de Aquazzura

El modelo Lumiere pertenece a la nueva colección de Aquazzura, la firma italiana de calzado de lujo que ha conquistado a celebrities e influencers de todo el mundo. Con un tacón de aguja de 105 mm, puntera afilada y un acabado translúcido que deja ver el pie, es un diseño pensado para brillar en ocasiones especiales.

Los zapatos de Sara. Instagram @saracarbonero

La parte superior está elaborada en policloruro de vinilo con detalles de cristales incrustados, mientras que el forro y la plantilla son de piel de alta calidad para garantizar comodidad pese a la altura. Además, la suela combina piel y goma para un mejor agarre, un detalle que demuestra que la firma cuida tanto la estética como la funcionalidad.

El lujo que marca tendencia

Sara Carbonero, que siempre ha sido referente de estilo, no ha dudado en mostrar estos stilettos en sus stories, etiquetando a Aquazzura y desatando la locura entre sus seguidores. No es la primera vez que la periodista apuesta por piezas exclusivas que elevan cualquier look, y todo apunta a que estos zapatos se convertirán en uno de los accesorios más virales de la temporada.

Lo que más llama la atención es su versatilidad: aunque están pensados para looks de noche y eventos especiales, pueden ser el toque de distinción perfecto para elevar estilismos más sobrios y minimalistas.

El efecto Sara Carbonero

Cada vez que Sara muestra una prenda o accesorio, se produce el “efecto Carbonero”: se agotan en cuestión de horas. No sería de extrañar que este modelo de Aquazzura, que ya está disponible en MyTheresa por 1.450 euros, se convierta en uno de los más deseados de la firma.

Zapatos cristal. Aquazzura

Estos “zapatos de Cenicienta” son mucho más que un simple complemento: son una declaración de estilo, lujo y sofisticación que confirma que Sara Carbonero sigue marcando tendencia en cada uno de sus pasos.