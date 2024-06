El capazo de lujo (y por menos de 400€) que adoran las mujeres de 30 o 50 años

Uno de los bolsos más rentables en la temporada de verano 2024 son los capazos. Los utilizamos en todo tipo de looks: desde para ir a dar un paseo por el paseo marítimo hasta para ir a la playa de lo más moderna. No cabe duda de que son el único bolso de verano que da igual el estilismo que te pongas, porque siempre quedará bien combinado con este accesorio tan viral. Tal ha sido su revolución en los últimos años que las editoras de moda han sentado la cabeza y han tomado una de las decisiones estilísticas más importantes a meditar. Las firmas de lujo han lanzado el capazo de la temporada con diseños renovados y llamativos para convertirse en el accesorio imprescindible de estos meses. De la misma manera que el capazo de Loewe se ha convertido en uno de los best seller de la firma española (y todas las celebridades e influencers tienen), ahora ha tomado el relevo Jacquemus. La firma francesa ha conquistado a todas las amantes de la moda con los modelos de bolsos más deseados en estos momentos, como Le Bambino o Le Chiquito (o el modelo baguette Le Bisou). Pues bien, ahora viene pisando fuerte porque ha creado la necesidad de que coleccionemos otro capazo en nuestro armario. Estamos hablando del capazo de tamaño medio con dos asas en blanco (una para llevar de mano y otra de hombro).

Todas sabremos que las firmas de lujo lanzan modelos de bolsos con precios más elevados debido a la utilización de materiales de calidad, así como por el proceso de diseño y creación minucioso y detallista. Sin embargo, Jacquemus es una de las marcas que más pone a nuestra disposición tanto las prendas como los accesorios a nivel económico. En concreto, este capazo (que todas necesitaremos para completar nuestra colección de verano) lo puedes conseguir por menos de 400€, un precio razonable en comparación con el resto de ofertas. Por lo tanto, si llevas varios años haciendo recurso de los capazos más estilosos, pero debes renovarlo cada año, ya que se desgasta de tanto utilizarlo, debes hacerte con los capazos de lujo que ya tienen tanto las editoras de moda como las influencers y celebridades. Te aseguramos de que no te despegarás de él.

Capazo, de Jacquemus (340 euros)

Capazo. Jacquemus

El capazo de Jacquemus ha revolucionado el campo de la moda y se ha convertido en uno de los más vendidos junto con el modelo viral de Loewe. Indiscutiblemente, es un bolso que debe star sí o sí entre tu repertorio de modelos de verano.