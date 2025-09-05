Isabel Preysler y Carmen Lomana se convierten en las invitadas más elegantes del otoño para una noche en palacio

El Palacio de Liria se vistió de gala para acoger el quinto aniversario de IQ Collection, la firma de Inés Domecq que ha revolucionado la moda española con diseños cargados de identidad, sofisticación y un inconfundible sello made in Spain. Una cita que reunió a aristócratas, socialités e influencers, convirtiéndose en uno de los eventos más exclusivos de la temporada. Pero, si hubo dos nombres que brillaron por encima del resto, esos fueron Isabel Preysler y Carmen Lomana, auténticos referentes de elegancia y estilo.

Isabel Preysler, embajadora de lujo para IQ Collection

Tras un verano alejada de los focos, Isabel Preysler reapareció con fuerza y lo hizo de la mejor manera posible: ejerciendo como una de las grandes embajadoras de la colección ‘Goya’ de IQ Collection. Para la ocasión, apostó por un look sofisticado y actual que fusionaba el estilo clásico con las tendencias de otoño: una blusa negra con hombreras marcadas y cuello redondo, combinada con los pantalones ‘Lagasca’, de tiro alto y estampado de rayas diagonales en blanco y negro.

El look de Isabel. Instagram @belen_junco

Con un precio de 450 euros, esta pieza se ha convertido en una de las más codiciadas de la nueva colección. Un look que reflejó a la perfección la esencia de la firma: prendas atemporales, estructuradas y con siluetas definidas, creadas para mujeres que buscan diferenciarse con un toque de sofisticación. Su aparición causó sensación y reafirmó que Isabel sigue siendo uno de los iconos indiscutibles de la moda en España.

Carmen Lomana, la invitada más chic con un vestido de IQ Collection

Si hay alguien que sabe cómo deslumbrar en cada evento, esa es Carmen Lomana. La empresaria y socialité apostó por un vestido midi color mostaza de IQ Collection, con escote halter, caída fluida y volumen en la falda, un diseño perfecto para marcar tendencia en los eventos de otoño.

Lo combinó con unas sandalias abiertas en tono lima que aportaban un toque atrevido al conjunto y un mini bolso de Hermès que reforzaba la sofisticación de su look. Además, eligió un cinturón joya con incrustaciones brillantes, demostrando una vez más su talento para elevar cualquier estilismo con accesorios icónicos.

Un desfile de estilo en el corazón de Madrid

El desfile de IQ Collection reunió a un selecto grupo de personalidades entre las que destacaban Victoria Federica, Eugenia Martínez de Irujo, Carla Goyanes, Cari Lapique, Isabelle Junot y Nuria González, además de la presencia estelar de Belén Junco. Todas quisieron acompañar a Inés Domecq en esta celebración, confirmando que su firma se ha consolidado como una de las más influyentes de la moda española actual.

Con diseños que mezclan tradición y modernidad, IQ Collection ha conquistado incluso a la Reina Letizia, quien en varias ocasiones ha apostado por sus prendas para actos oficiales. El desfile en el Palacio de Liria no solo celebró cinco años de éxito, sino que marcó el inicio de una temporada donde el lujo, la artesanía y la elegancia serán los grandes protagonistas.

Isabel Preysler y Carmen Lomana no solo brillaron entre las invitadas, sino que se consolidaron como las reinas indiscutibles del estilo otoñal. Sus looks ya se han convertido en referencia para las invitadas más chic de la temporada.