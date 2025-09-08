Carmen Lomana firma el look más elegante de septiembre con su truco infalible para estilizar

Carmen Lomana nunca decepciona cuando se trata de estilo, y su última aparición lo vuelve a confirmar. La socialite ha compartido en sus redes sociales una tarde de reencuentros, donde además de posar con la pequeña Jill -la perrita de su amiga Ali Promesas-, nos ha regalado una nueva lección de elegancia y sofisticación con un look perfecto para este inicio de temporada.

Con un vestido negro de corte clásico y atemporal, Carmen ha vuelto a demostrar que las prendas sencillas pueden convertirse en la base de un estilismo impecable cuando se saben combinar con los complementos adecuados. Pero si hay un detalle que realmente ha captado todas las miradas, ese han sido sus sandalias rojas tipo mule, que se han convertido en uno de los accesorios más buscados entre las amantes de la moda.

El secreto de las mules rojas que adoran las expertas en moda

El modelo elegido por Carmen Lomana pertenece a la firma Isabel Abdo, conocida por su calidad artesanal y su apuesta por el diseño sofisticado. Se trata de las Easy Mule Red 5.5, confeccionadas en piel mestiza y con un tacón medio de 5,5 cm, lo que las convierte en una opción cómoda y versátil para llevar durante horas sin renunciar al estilo. Su precio es de 240 euros, y lo mejor es que este modelo ya está disponible en varios colores, lo que confirma que se trata de una inversión atemporal para el armario.

Este tipo de sandalia es uno de los accesorios más deseados de la temporada. Su diseño abierto estiliza la pierna, el color rojo aporta un toque vibrante al look y la forma minimalista permite combinarlas con todo tipo de prendas: desde un vestido negro, como hizo Carmen, hasta unos vaqueros o un pantalón fluido para lograr un efecto más relajado.

Carmen Lomana, icono de estilo también en otoño

Más allá de las tendencias, Carmen sabe elegir piezas que funcionan temporada tras temporada. Los mules son su calzado fetiche porque unen dos de sus máximas a la hora de vestir: comodidad y sofisticación. Además, la socialité demuestra que no hay edad para apostar por accesorios llamativos y que los tonos intensos, como el rojo, son clave para elevar cualquier conjunto básico.

Mule rojo. Isabel Abdo

En un momento en el que muchas buscan la inspiración perfecta para sus looks de entretiempo, Carmen vuelve a marcar el camino. Sus elecciones reflejan a la perfección cómo adaptar la moda a la personalidad, sin caer en excesos y manteniendo siempre un aire elegante y distinguido.

Si todavía no tienes unas sandalias de este estilo en tu armario, este puede ser el momento de ficharlas. Los mules rojos son, sin duda, la pieza más especial del look de Carmen Lomana y uno de los accesorios que prometen marcar tendencia este otoño.