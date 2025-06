Carmen Lomana demuestra cómo ir al trabajo con elegancia veraniega: vestido azul vaporoso y sandalias de tacón cómodo

Con la llegada del calor a la ciudad, encontrar un look de oficina que combine estilo, frescura y sofisticación puede parecer misión imposible. Pero Carmen Lomana, siempre impecable, nos deja claro en uno de sus últimos Reels de Instagram que sí se puede. La socialité y empresaria ha conquistado a sus seguidores con un estilismo que es pura inspiración para los días laborales de verano.

Carmen Lomana vuelve a recordarnos que el estilo no está reñido con la funcionalidad. Su look es una guía perfecta para quienes buscan inspiración a la hora de vestirse para ir a trabajar en los meses más cálidos del año. El combo vestido vaporoso + sandalia cómoda + accesorio llamativo no falla. Y si viene de la mano de una referente del buen gusto como ella, todavía menos.

El look de Carmen Lomana al detalle

En el vídeo, aparece saliendo de su casa para ir al trabajo con su característica elegancia y sonrisa, enfundada en un vestido largo vaporoso en tonos azules, con un estampado sutil que añade movimiento y textura. Se trata de una prenda sin mangas, con escote halter y caída fluida, ideal para combatir las altas temperaturas sin perder el glamour. El tejido ligero y el diseño holgado lo convierten en una opción comodísima para afrontar largas jornadas, sin renunciar al efecto wow.

Para completar el look, Lomana apuesta por unas sandalias metalizadas de tacón sensato, perfectas para quienes quieren estilizar sin sacrificar la comodidad. Un detalle que demuestra que no es necesario subirse a unos stilettos para pisar fuerte.

Como accesorios, opta por una bolso tipo top handle en tono azul pastel, a juego con el vestido, y un llamativo collar con varias vueltas que aporta un toque de sofisticación y volumen al escote. Su melena suelta, perfectamente peinada, y un maquillaje luminoso completan este outfit que podría pasar perfectamente de una reunión en la oficina a un afterwork en una terraza de moda.